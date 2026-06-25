WM 2026: "Nicht hier um Geschenke zu verteilen": Müller über DFB-Startelf

Die zur WM eingeführten Trinkpausen könnten nicht nur bei Fußball-Fans große Wellen schlagen. Jetzt fordert auch der europäische Dachverband der Gewerkschaften eine ähnliche Regelung für Arbeitnehmer.

Trinkpausen sind bei der WM in beiden Spielhälften verpflichtend geworden. In Europa sollen sich daran jetzt auch Arbeitgeber ein Beispiel nehmen.

Das ist zumindest die Forderung des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) an die Europäische Kommission. Die Forderungen werden aktuell beim Seminar zum Thema "Hitze am Arbeitsplatz und Klimawandel" in Palermo vorgebracht.

Es sollen vernünftige Maßnahmen umgesetzt werden, in denen Pausen bei Hitze oder anderen Umständen ganz normal werden - und zwar länger als drei Minuten wie beim Fußball.