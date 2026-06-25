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Hitze sorgt für Probleme

WM 2026: FIFA als Vorbild - kommen Trink- & Hitzepausen bald auch in Alltagsjobs?

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

ran Fußball

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Videoclip • 02:32 Min

Die zur WM eingeführten Trinkpausen könnten nicht nur bei Fußball-Fans große Wellen schlagen. Jetzt fordert auch der europäische Dachverband der Gewerkschaften eine ähnliche Regelung für Arbeitnehmer.

Trinkpausen sind bei der WM in beiden Spielhälften verpflichtend geworden. In Europa sollen sich daran jetzt auch Arbeitgeber ein Beispiel nehmen.

Das ist zumindest die Forderung des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) an die Europäische Kommission. Die Forderungen werden aktuell beim Seminar zum Thema "Hitze am Arbeitsplatz und Klimawandel" in Palermo vorgebracht.

Es sollen vernünftige Maßnahmen umgesetzt werden, in denen Pausen bei Hitze oder anderen Umständen ganz normal werden - und zwar länger als drei Minuten wie beim Fußball.

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FIFA als positives Beispiel für den europäischen Arbeitsmarkt?

Die Pausen bei der WM fußen bereits auf einer Kampagne der Fußballgewerkschaft FIFPRO, um die Spieler zu schützen. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich nun auch der EGB.

Da die FIFA der Forderung nachgekommen ist und eine Lösung in Form der Trinkpause eingeführt hat, könnte sie nun Vorreiterin für viele Arbeitgeber in Europa werden.

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