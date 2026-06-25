Fußball-WM
WM 2026 - Duell gegen Ecuador: Der Ablaufplan des DFB-Teams
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Das DFB-Team muss im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador ran. Was steht bis zum Anpfiff auf dem Programm?
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in East Rutherford das abschließende WM-Gruppenspiel an. Gegner im Finalstadion von East Rutherford ist am Donnerstag (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) Ecuador.
Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach zwei Siegen bereits als Gruppensieger fest und bestreitet das Sechzehntelfinale am Montag in Boston.
Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff:
- Frühstück bis 9:30 Uhr, dann Besprechung Standards
- Aktivierung im Hotel
- evtl. Spaziergang am Vormittag
- Prematch-Meal ab 12:30
- ca. 14 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion
- 16 Uhr Anstoß gegen Ecuador in East Rutherford
- 21 Uhr Rückflug nach Winston-Salem
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