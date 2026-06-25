In einer "Nachtschicht" werden Julian Nagelsmann und sein Trainerteam den Matchplan für das erste K.o.-Spiel schmieden.

Weil wohl erst am Samstag nach Abschluss der WM-Vorrunde feststeht, auf welchen Gruppendritten die DFB-Auswahl am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Boston treffen wird, läuft die Vorbereitung auf das Sechzehntelfinale "unter Zeitdruck".

"Dass man als Gruppensieger so ein bisschen bestraft wird, finde ich nicht optimal. Allzu viel halte ich nicht davon", sagte Nagelsmann am Mittwoch (Ortszeit) in East Rutherford.

"Jeder kann sich vorstellen, dass es bessere Konstellationen gibt, als Samstagnacht durchzuschrubben, um dann am Sonntag der Mannschaft den Gegner vorzustellen", so der Bundestrainer weiter.