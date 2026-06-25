Fußball
WM 2026: Julian Nagelsmann muss eine Nachtschicht einlegen - neuer Turniermodus "nicht optimal"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
In einer "Nachtschicht" werden Julian Nagelsmann und sein Trainerteam den Matchplan für das erste K.o.-Spiel schmieden.
Weil wohl erst am Samstag nach Abschluss der WM-Vorrunde feststeht, auf welchen Gruppendritten die DFB-Auswahl am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Boston treffen wird, läuft die Vorbereitung auf das Sechzehntelfinale "unter Zeitdruck".
WM 2026: Ecuador vs. Deutschland am 25. Juni ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
WM 2026 - Der Weg des DFB-Teams ins Finale: Acht mögliche Gegner im Sechzehntelfinale für Deutschland
"Dass man als Gruppensieger so ein bisschen bestraft wird, finde ich nicht optimal. Allzu viel halte ich nicht davon", sagte Nagelsmann am Mittwoch (Ortszeit) in East Rutherford.
"Jeder kann sich vorstellen, dass es bessere Konstellationen gibt, als Samstagnacht durchzuschrubben, um dann am Sonntag der Mannschaft den Gegner vorzustellen", so der Bundestrainer weiter.
Deutschland steht als Gruppensieger fest
Der Bundestrainer hat mit seinem Trainerteam allerdings vorgesorgt. "Die Gegner, die am wahrscheinlichsten sind, haben wir aufgeteilt. Ich habe ein bisschen was geguckt, unser Analyse-Team hat was geguckt", verriet Nagelsmann: "Wir haben alle schon drei, vier Spiele geschaut von den potenziellen Gegnern." Generell, ergänzte er mit einem Augenzwinkern, seien im Trainerteam alle noch sehr jung: "Da kann man mal die Nacht durcharbeiten, das ist nicht so schlimm."
Vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (22.00 Uhr) gegen Ecuador steht Deutschland bereits als Sieger der Gruppe E fest.
Mehr WM-News
WM
WM-Duell gegen Ecuador: Der Ablaufplan des DFB-Teams
WM
Kommentar: Nagelsmanns "harte Hand" ist ein gutes Zeichen
WM
WM-Party in Mexiko: Auto fährt in Menschenmenge
WM
WM 2026: 8 mögliche Gegner im Sechzehntelfinale für Deutschland
WM
Neymar weint, Vinicius tanzt - und Brasilien träumt
WM
Wie beim Sommermärchen? "Es gibt natürlich einige Parallelen"