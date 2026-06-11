WM 2026: FIFA erlaubt Trinkpausen während des Spiels - das ist der Grund

ran Fußball WM 2026: Thomas Müller nennt seine Favoriten Videoclip • 12:23 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 erlaubt die FIFA den übertragenden Sendern wohl Fernsehwerbung während der Trinkpausen.

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit einer Neuerung aufwarten, nämlich verordneten Trinkpausen je zur Hälfte jeder Halbzeit. Damit will der Veranstalter FIFA den hohen Temperaturen in den Gastgeberländern während der Sommermonate entgegenwirken. WM 2026: Boykott des Iran droht - welches Land könnte nachrücken? Wie nun "The Athletic" berichtet, eröffnen diese Pausen den übertragenden TV-Sendern zusätzliche Werbe- und damit Einnahme-Möglichkeiten.

WM 2026: Werbeblöcke während Trinkpausen Demnach soll es den TV-Sender von der FIFA ermöglicht werden, während der Trinkpausen in die Werbung zu gehen und eben nicht live auf Sendung zu bleiben. Solche kurzen Werbeblöcke während Spielunterbrechungen kennt man im US-Sport schon von der NFL oder der NBA. Wie es im Bericht jedoch heißt, sind die möglichen Werbeblöcke während der Trinkpausen bei der WM 2026 an Bedingungen geknüpft.

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Demnach wurde den übertragenden Fernsehsendern mitgeteilt, dass die Werbepause nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Spielunterbrechung beginnen darf. Zudem müssen die TV-Sender mehr als 30 Sekunden vor der Spielfortsetzung wieder live auf Sendung sein. Somit stehen den Sendern zwei Minuten und zehn Sekunden bei jeder Trinkpause für Werbung zur Verfügung. Allerdings sind die TV-Sender auch nicht verpflichtet, Werbung zu zeigen. Alternativ können sie dem Bericht nach auch zu möglichen Analysen ins Studio zurückgeben oder einfach live auf Sendung bleiben und die Trinkpause zeigen.

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea Minjae Kim (FC Bayern)

Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ... RHR-Foto

Minjae Kim (FC Bayern)

...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren. Marco Canoniero

Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. AFP/SID/RONNY HARTMANN

Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. IMAGO/Buzzi

Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. IMAGO/HMB-Media

Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. IMAGO/Revierfoto

Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. 2025 Getty Images

Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... 2025 Getty Images

Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. 2025 Getty Images

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen. 2025 Getty Images 1 / 10 zum vorherigen Bild

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Auch eine Mischform ist zulässig, indem etwa die Trinkpause gezeigt wird oder ins Studio zurückgegeben wird, aber dennoch auf einem Teil des Bildschirms gleichzeitig Werbung eingeblendet wird. Allerdings gibt es bei dieser Option eine Einschränkung. Wird die Trinkpause gezeigt und gleichzeitig Werbung, dürfen diese Werbespots nur an offizielle FIFA-Sponsoren verkauft werden. Schalten die Sender während der Trinkpausen weg von der Liveübertragung, gilt diese Einschränkung dem Bericht nach jedoch nicht.

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