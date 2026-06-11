WM 2026: FIFA erlaubt Trinkpausen während des Spiels - das ist der Grund

Wie nun "The Athletic" berichtet, eröffnen diese Pausen den übertragenden TV-Sendern zusätzliche Werbe- und damit Einnahme-Möglichkeiten.
WM 2026: Werbeblöcke während Trinkpausen
Demnach soll es den TV-Sender von der FIFA ermöglicht werden, während der Trinkpausen in die Werbung zu gehen und eben nicht live auf Sendung zu bleiben. Solche kurzen Werbeblöcke während Spielunterbrechungen kennt man im US-Sport schon von der NFL oder der NBA.
Wie es im Bericht jedoch heißt, sind die möglichen Werbeblöcke während der Trinkpausen bei der WM 2026 an Bedingungen geknüpft.
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Demnach wurde den übertragenden Fernsehsendern mitgeteilt, dass die Werbepause nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Spielunterbrechung beginnen darf. Zudem müssen die TV-Sender mehr als 30 Sekunden vor der Spielfortsetzung wieder live auf Sendung sein. Somit stehen den Sendern zwei Minuten und zehn Sekunden bei jeder Trinkpause für Werbung zur Verfügung.
Allerdings sind die TV-Sender auch nicht verpflichtet, Werbung zu zeigen. Alternativ können sie dem Bericht nach auch zu möglichen Analysen ins Studio zurückgeben oder einfach live auf Sendung bleiben und die Trinkpause zeigen.
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Auch eine Mischform ist zulässig, indem etwa die Trinkpause gezeigt wird oder ins Studio zurückgegeben wird, aber dennoch auf einem Teil des Bildschirms gleichzeitig Werbung eingeblendet wird. Allerdings gibt es bei dieser Option eine Einschränkung.
Wird die Trinkpause gezeigt und gleichzeitig Werbung, dürfen diese Werbespots nur an offizielle FIFA-Sponsoren verkauft werden. Schalten die Sender während der Trinkpausen weg von der Liveübertragung, gilt diese Einschränkung dem Bericht nach jedoch nicht.