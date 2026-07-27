FC Bayern München: Christoph Freund gibt grünes Licht - Senegal-Youngster vor Unterschrift

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Davies feiert geheime Hochzeit in Paris Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Bara Sapoko Ndiaye steht schon lange auf der Wunschliste von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Nun steht der Transfer des ehemaligen Leihspielers kurz vor dem Abschluss.

Am 20. Juli startete die Vorbereitung des FC Bayern München auf die Bundesliga-Saison 2026/27. Aktuell trainieren die Münchner noch ohne Bara Sapoko Ndiaye, der in der Rückrunde als Leihspieler in der Endphase der Saison sogar Startelfeinsätze erhielt. FC Bayern: Eberls schwierigste Aufgabe Doch das soll sich bald schon ändern.

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Bara Sapoko Ndiaye: Afrikanisches Talent mit Bundesliga-Erfahrung Der 18-Jährige lief in der vergangenen Saison insgesamt vier mal im Trikot der Münchner in der Bundesliga auf. Offenbar hinterließ der Senegalese einen bleibenden Eindruck bei Kompany. Der Belgier gilt als großer Fan des Mittelfeld-Akteurs. Denn der FC Bayern drückt nun auf das Gas und will den Deal abwickeln. "Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen", sagte Sportdirektor Christoph Freund der "Bild". Das Trainingslager der Bayern beginnt am 27. Juli am Tegernsee. Bundesliga 2026/27: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele und Ergebnisse

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Bara Sapoko Ndiaye: Diesen Preis ist der FC Bayern bereit zu zahlen Der 18-Jährige konnte im Sommer sogar WM-Erfahrung sammeln. Bei der 3:2-Niederlage der Senegalesen im Sechzehntelfinale gegen Belgien stand der Mittelfeldspieler 24 Minuten auf dem Rasen. Bei den Bayern kam er in DFB-Pokal und Champions League bisher noch nicht zum Einsatz. In seinen 142 Bundesliga-Minuten wusste Ndiaye aber zu überzeugen. Für die Bayern Grund genug, den 18-Jährigen verpflichten zu wollen. Wie der "Kicker" zunächst berichtete, wird der Rekordmeister "deutlich unter fünf Millionen Euro" an die Gambinos Stars Africa zahlen. Laut "Sky" habe man sich auf eine Ablösesumme von drei bis vier Millionen Euro geeinigt, der Shootingstar werde demnach einen Vertrag bis 2031 erhalten. Die gambische Fußball-Akademie arbeitet seit 2023 mit Red&Gold Football zusammen, einem Joint Venture des FC Bayern und des MLS-Klubs Los Angeles FC. Laut Transferexperte Fabrizio Romano absolvierte Ndiaye am Montag beim Rekordmeister den obligatorischen Medizincheck. Er soll in den kommenden Tagen ins Trainingslager am Tegernsee einsteigen. Auch interessant: Olise vor Transfer? Real Madrid hat wohl Entscheidung getroffen Und: FC Bayern München: Joao Palhinha überrascht mit Kampfansage nach Testspiel

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