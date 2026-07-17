Der ikonische Weltmeister-Pokal für den Sieger der Fußball-WM ist weltbekannt. Am Sonntag erhalten die Sieger aber noch eine zusätzliche Trophäe - angelehnt an den US-Sport.

Die WM 2026 befindet sich auf der Zielgeraden, noch zwei Spiele stehen aus - das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England am Samstag (23:00 Uhr im Liveticker) sowie abschließend das große Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21:00 Uhr im Joyn-Livestream).

Der Sieger des Endspiels bekommt im Anschluss den weltbekannten goldenen WM-Pokal ausgehändigt, doch in diesem Jahr gibt es noch eine zusätzliche Auszeichnung für das siegreiche Team. Wie die FIFA offiziell bekannt gab, werden erstmals in der WM-Geschichte spezielle Championship-Ringe ausgehändigt.

Damit nimmt der Weltverband Bezug auf eine lange Tradition im US-Sport. In der NFL etwa ist es seit Jahrzehnten Standard, dass der Super-Bowl-Sieger nicht nur die Vince Lombardi Trophy erhält, sondern sich die Spieler zudem auch individuell über einen Ring freuen dürfen.