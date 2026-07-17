WM 2026: Diese Rekorde wurden bisher gebrochen - Unai Simon knackt 36 Jahre alte Bestmarke

ran Fußball WM 2026: Spanien schlägt tapferen ÖFB! Netz zieht über DFB-Team her Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Die WM der Rekorde: Es ist die Weltmeisterschaft mit den meisten Teilnehmern und Spielen der Geschichte. Und schon nach den ersten Begegnungen wurden weitere Bestmarken gebrochen.

Mit 48 teilnehmenden Nationen und 104 Spielen brach die WM schon vor Beginn die ersten Rekorde. Dazu kommen auch persönliche Bestwerte. Guillermo Ochoa, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen jeweils ihre sechste Weltmeisterschaft und sind damit gemeinsame Rekordhalter. Auch der DFB-Gruppengegner Curacao schrieb bereits mit der Qualifikation zur WM Geschichte. Mit rund 155.000 Einwohnern ist der Inselstaat das kleinste Land, das jemals bei einer Weltmeisterschaft antritt. Und nach offiziellem Beginn des Turniers dauert es keine 90 Minuten, bis der nächste Rekord eingestellt wurde. ran zeigt, welche Meilensteine bei diesem Turnier der Superlativen eingestellt werden.

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Spanien vs. Österreich: Unai Simon bricht Weiße-Westen-Rekord Der spanische Nationaltorhüter Unai Simon hat einen WM-Rekord aufgestellt. Da der 29 Jahre alte Schlussmann von Athletic Bilbao im WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich (3:0) erneut ohne Gegentreffer blieb, ist er nun seit 519 Minuten unbezwungen bei WM-Endrunden. Den bisherigen Rekord hielt der Italien Walter Zenga, der bei der WM 1990 im eigenen Land 517 Minuten ohne Gegentreffer geblieben war. Simon knackte die bisherige Bestmarke in der 89. Minute gegen Österreich. Letztmals überwunden hatte Simon der Japaner Ao Tanaka beim 2:1 gegen Spanien im letzten Vorrundenspiel bei der WM 2022 (51.). Während seiner erfolgreichen Serie hatte Simon lediglich in einem Elfmeterschießen hinter sich greifen müssen. Ebenfalls bei der WM in Katar unterlagen die Spanier dabei im Achtelfinale dem späteren WM-Vierten Marokko mit 0:3. Beim 2:1-Viertelfinalerfolg gegen Belgien riss die Serie allerdings durch den Gegentreffer von Charles De Ketelaere. Der Rekord bleibt aber natürlich dennoch bestehen.

Belgien vs. Senegal: Tielemans erzielt spätestes Tor der WM-Geschichte Belgien steht nach einem dramatischen Comeback gegen Senegal im Achtelfinale. Das Siegtor erzielte Youri Tielemans per Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit der Verlängerung. Damit ist der Mann aus der Premier League für das späteste Tor der bisherigen WM-Historie verantwortlich. Er löst Algeriens Abdelmoumene Djabou ab, der im Achtelfinale 2014 gegen Deutschland (1:2) in der ersten Minute der Nachspielzeit der Overtime traf.

USA vs. Türkei: Die meisten Tore bei einer WM insgesamt Schon vor Beginn der K.-o.-Runden ist die Weltmeisterschaft 2026 die WM mit den insgesamt meisten Toren aller Zeiten. Gebrochen wurde der Rekord, als Auston Trusty mit seinem frühen Führungstreffer gegen die Türkei das rekordbrechende 173. Turniertor schoss. Der Rekord wurde damit im 59. Duell des Turniers geknackt. Die bisherige Bestmarke von 172 Treffern wurde vor vier Jahren in Katar über 64 Spiele aufgestellt. Durch die 40 Extra-Spiele und die Qualifikation kleinerer Nationen war dieser Rekordbruch durchaus prognostiziert. "Dass der bisherige Rekord von 172 Toren aus Katar übertroffen wurde, unterstreicht die Spannung und die Offensivstärke, die den FIFA World Cup 2026 bereits so unvergesslich gemacht haben", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino auf Instagram. Durchschnittlich wurden bis zum Rekordbruch 2,95 Tore pro Begegnung geschossen.

Deutschland vs. Ecuador: Zuschauer-Rekordmarke bei DFB-Spiel aufgestellt Beim Vorrundenabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador (1:2) ist ein WM-Zuschauerrekord aufgestellt worden. 3.605.357 Menschen besuchten die bislang 56 Partien der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. 80.663 Zuschauer verfolgten im ausverkauften WM-Finalstadion in East Rutherford das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams, damit wurde die bisherige Bestmarke der WM 1994 in den USA (3.587.538 Fans) übertroffen. Bei der diesjährigen Endrunde werden aufgrund der Aufstockung auf 48 Teilnehmer erstmals 104 Partien ausgetragen, die Bestmarke wird in den kommenden Wochen bis zum Endspiel am 19. Juli weiter steigen. Vor 22 Jahren waren es 52 Spiele bei 24 teilnehmenden Nationen. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, waren die Stadien in den drei Gastgeberländern bei den bisherigen Partien zu 99,7 Prozent ausgelastet.

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Portugal vs. Usbekistan: Ronaldo trifft bei sechs Weltmeisterschaften Cristiano Ronaldo hat seiner außergewöhnlichen Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Mit seinem Treffer zum 1:0 beim zweiten WM-Gruppenspiel in Houston gegen Usbekistan ist der Portugiese nun der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Schon vor der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte der 41-Jährige den Rekord inne, bis Lionel Messi mit seinem ersten Turniertreffer gegen Algerien zum Auftakt gleichzog. Der Argentinier, der ebenfalls seine sechste WM spielt, war jedoch 2010 in Südafrika ohne Turniertor geblieben, weshalb Ronaldo sich nun wieder den alleinigen Rekord sichern konnte. Hinter den beiden Ikonen sind in der Rangliste auch zwei Deutsche zu finden: Uwe Seeler und Miroslav Klose trafen wie die brasilianische Legende Pelé bei jeweils vier Weltmeisterschaften.

Belgien vs. Iran: Die älteste Startelf der WM-Geschichte Gegen Belgien setzt Iran auf die älteste Startformation, die es seit Beginn der Aufzeichnung von 1966 bei einer WM gegeben hat. Die erste Elf von Trainer Amir Ghalenoei kommt auf ein Durchschnittsalter von 32 Jahren und 181 Tagen. Mit 37 Jahren war Shoja Khalilzadeh der älteste Spieler auf dem Platz. Mohammad Mohebi war mit 27 Jahren der jüngste Spieler der Startelf und zog den Altersschnitt damit herunter. Dennoch: So alt war eine Startelf bei einer Weltmeisterschaft noch nie!

Curacao vs. Ecuador: Room bricht Paraden-Rekord Eloy Room hat als Fußball-Nationaltorhüter von Curacao im Gruppenspiel gegen Ecuador WM-Geschichte geschrieben. Der 37-Jährige kam beim 0:0 auf 15 Paraden - seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr während der regulären Spielzeit. Der im niederländischen Nijmegen geborene Schlussmann bescherte dem Debütanten damit den ersten Punkt seiner WM-Geschichte. "Es klingt wirklich schön, wenn man das alles so zusammenzählt, aber während des Spiels habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht", sagte Room: "Aber natürlich wusste ich, dass es ein intensives Spiel war, mit vielen Paraden." Die Bestmarke in einem WM-Spiel bleibt aber weiter bei Tim Howard. Der Torhüter der USA verzeichnete bei der WM 2014 im Achtelfinale gegen Belgien (1:2) sogar 16 Paraden, durfte aber dank Verlängerung damals eben 120 Minuten lang spielen.

USA vs. Paraguay: Chris Richards mit 100 Prozent Passgenauigkeit Bei USA gegen Paraguay fuhren die Vereinigten Staaten nicht nur den höchsten WM-Sieg in ihrer Landesgeschichte ein. Der US-Verteidiger Chris Richards brach auch einen WM-Rekord. Alle 83 Pässe des Crystal-Palace-Spielers kamen bei seinen Mitspielern an. Das ist die höchste Anzahl an Pässen, die ein Spieler in einem WM-Spiel mit einer 100%igen Passgenauigkeit gespielt hat, seit Anfang der entsprechenden Statistiken 1966. WM 2026 - Nach Torrekord: Lionel Messi überrascht Miroslav Klose mit emotionalem Anruf

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