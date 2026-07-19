Fußball-WM
WM 2026: Final-Schiedsrichter aus Slowenien - auch ein deutscher Referee heute im Einsatz
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Final-Schiri zu Tränen gerührt
Videoclip • 01:10 Min
Große Ehre für Slavko Vincic: Der Slowene darf das WM-Finale als Referee leiten. Auch ein Deutscher ist im Einsatz.
Der Slowene Slavko Vincic wird das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford vor den Toren New Yorks leiten. Dies teilte der Fußball-Weltverband FIFA in der Nacht zu Freitag mit.
Für den 46-Jährigen, der bei der Partie am Sonntag (ab 21 Uhr MESZ im Livestream auf Joyn) von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt wird, ist es der bisherige Karrierehöhepunkt.
Vincic, der seit 2010 als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz ist, hatte bereits drei Einsätze bei seiner zweiten Weltmeisterschaft. Zuvor leitete er die Gruppenspiele Brasilien gegen Marokko sowie Algerien gegen Jordanien und das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.
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Dankert als VAR im Einsatz
Vincic verfügt über Erfahrung in großen Endspielen auf Klubebene, darunter das Champions-League-Finale 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) in London.
Auch deutsche Expertise ist am Sonntag gefragt: Bastian Dankert wurde vom Weltverband für das Endspiel als Video-Assistent nominiert.
Der 46 Jahre alte Rostocker genießt bei der FIFA hohes Ansehen, bei seiner dritten WM-Endrunde als Video-Assistent ist es bereits sein zwölfter Einsatz.
Auch interessant: FIFA verkündet neue Trophäe für Weltmeister vor WM-Finale
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