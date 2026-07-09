Im ersten Viertelfinale der WM 2026 trifft Frankreich auf Marokko. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verspricht eine Menge Spannung!

Die Franzosen, die im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay gewinnen konnten, gelten als der wohl größte Favorit des Turniers. Mit Marokko wartet nun aber das beste Team Afrikas auf "Les Blues".

Das Team von PSG-Star Achraf Hakimi setzte sich in der letzten Runde klar mit 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada durch und schaltete im Sechzehntelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen aus.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.