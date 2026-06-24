Nach dem torlosen Remis gegen England hat sich bei Ghanas Trainer Carlos Queiroz ordentlich Frust über den VAR angestaut.

Ghanas Trainer Carlos Queiroz hat nach einer strittigen Szene im WM-Spiel gegen England (0:0) scharfe Kritik am Videoassistenten geübt.

Der VAR habe sich "einen Kaffee geholt, was ja normal ist. Aber das war ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte", schimpfte Queiroz über ein vermeintliches Foul an seinem Angreifer Prince Adu in der Schlussphase.

Zum Unmut von Queiroz wurde Schiedsrichter Hector Said Martinez aus Honduras vom Videoassistenten nicht gebeten, sich die Szene nochmal anzuschauen.