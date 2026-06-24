Fußball WM Fußball
WM 2026 - Ghana-Trainer meckert über den VAR: "Hat sich einen Kaffee geholt"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional
Videoclip • 01:44 Min
Nach dem torlosen Remis gegen England hat sich bei Ghanas Trainer Carlos Queiroz ordentlich Frust über den VAR angestaut.
Ghanas Trainer Carlos Queiroz hat nach einer strittigen Szene im WM-Spiel gegen England (0:0) scharfe Kritik am Videoassistenten geübt.
Der VAR habe sich "einen Kaffee geholt, was ja normal ist. Aber das war ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte", schimpfte Queiroz über ein vermeintliches Foul an seinem Angreifer Prince Adu in der Schlussphase.
Zum Unmut von Queiroz wurde Schiedsrichter Hector Said Martinez aus Honduras vom Videoassistenten nicht gebeten, sich die Szene nochmal anzuschauen.
Die nächsten WM-Spiele im Joyn-Livestream:
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Achtelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:15 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:15 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream
145 MinBald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream
145 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 15:30 • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 15:30 • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
120 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
135 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
135 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 Min
WM 2026: Strittige Szene im England-Strafraum sorgte für Aufsehen
Was war passiert? Adu sprintete in der 79. Minute mit dem Ball auf das englische Tor zu und wurde kurz vor dem Abschluss vom grätschenden Verteidiger Ezri Konsa gestört. Der Engländer traf bei seiner Aktion nicht den Ball. Martinez ließ aber weiterlaufen.
Die Ghanaer erkämpften sich am Ende immerhin einen Punkt - und Queiroz war trotz der Aufregung zu Scherzen aufgelegt. "Man muss einen hohen Preis zahlen, um Punkte zu bekommen. Wahrscheinlich, weil wir in den Vereinigten Staaten sind, wo alles teuer ist", sagte der 73-Jährige. Ghana steht mit vier Punkten so gut wie sicher in der K.o.-Runde.
Mehr entdecken
WM
Englands Djed Spence verweigert Thomas Partey den Handschlag
NBA
Historisch! Steinbach und Anderson in Runde eins im NBA-Draft ausgewählt
WM
Kolumbien macht das Weiterkommen klar
Fußball
Bei Modric-Jubiläum: Kroatien mit Arbeitssieg, Stanisic mit Assist
Fußball
Bericht: 1860 München reichte einen Insolvenzantrag ein
NFL
Falcons: Kyle Pitts unterschreibt wohl neuen Vertrag