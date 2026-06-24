ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Die Trinkpausen sorgen bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada für ordentlich Kritik. Jetzt äußert sich FIFA-Präsident Gianni Infantino und verteidigt die Einführung der "Hydration Breaks."

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