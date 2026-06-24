Fußball-WM
WM 2026: England-Star verweigert Ghanas Thomas Partey den Handschlag
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:34 Min
Vor dem Duell zwischen England und Ghana hat Djed Spence dem mutmaßlichen Straftäter Thomas Partey nicht die Hand gegeben.
Der englische Fußball-Nationalspieler Djed Spence hat Ghanas Thomas Partey vor dem WM-Spiel in Foxborough (0:0) den Handschlag verweigert.
Ein Video der Szene verbreitete sich rasch in den Sozialen Netzwerken. Partey hatte das erste Spiel der Ghanaer gegen Panama (1:0) in Toronto verpasst, nachdem ihm aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen die Einreise nach Kanada verwehrt worden war. Die englischen Fans buhten Partey bei dessen erstem WM-Einsatz am Dienstag aus.
Die weiteren England-Profis von Trainer Thomas Tuchel gaben Partey wie üblich die Hand. Linksverteidiger Spence steht bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und wurde gegen Ghana in der 66. Minute ausgewechselt.
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WM 2026: Thomas Partey wegen mutmaßlicher Vergewaltigung angeklagt
Partey, ehemaliger Profi des FC Arsenal und jetzt beim FC Villarreal unter Vertrag, war vor einem Jahr von der britischen Staatsanwaltschaft in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden. Ihm wurde daher die Einreise nach Kanada verwehrt. Der 33-Jährige bestreitet die Vorwürfe.
Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Im Februar war Partey erneut wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt worden, woraufhin er erneut auf nicht schuldig plädierte.
In die USA durfte Partey regulär einreisen. Die Grenzschutzbehörde hatte erklärt, das Gerichtsverfahren gegen Partey sei den USA bekannt - zum jetzigen Zeitpunkt sei er "jedoch noch nicht wegen einer Straftat verurteilt" worden und habe daher ein Visum erhalten.
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