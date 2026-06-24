Vor dem Duell zwischen England und Ghana hat Djed Spence dem mutmaßlichen Straftäter Thomas Partey nicht die Hand gegeben.

Der englische Fußball-Nationalspieler Djed Spence hat Ghanas Thomas Partey vor dem WM-Spiel in Foxborough (0:0) den Handschlag verweigert.

Ein Video der Szene verbreitete sich rasch in den Sozialen Netzwerken. Partey hatte das erste Spiel der Ghanaer gegen Panama (1:0) in Toronto verpasst, nachdem ihm aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen die Einreise nach Kanada verwehrt worden war. Die englischen Fans buhten Partey bei dessen erstem WM-Einsatz am Dienstag aus.

Die weiteren England-Profis von Trainer Thomas Tuchel gaben Partey wie üblich die Hand. Linksverteidiger Spence steht bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und wurde gegen Ghana in der 66. Minute ausgewechselt.