Die Auswechslung von Belgien-Keeper Thibaut Courtois im Spiel gegen Spanien sorgt für Diskussionen. War der Routinier wirklich verletzt?

Diese Auswechslung sorgt im Nachhinein für viele Fragezeichen.

Am Freitagabend unterlag die belgische Fußball-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen Spanien und musste sich aus dem Turnier verabschieden. Torhüter Thibaut Courtois erlebte die Partie dabei nicht bis zum Ende auf dem Feld.

Mitte der zweiten Halbzeit nahm ihn Belgiens Trainer Rudi Garcia wegen Oberschenkelproblemen runter. Pikant: Der Stammkeeper von Real Madrid erklärte nach der Partie, er hätte weiterspielen können.

"Ich hatte starke Schmerzen im Quadrizeps. Aber ich hatte kein Problem damit, im Tor zu bleiben – außer bei weiten Abschlägen. Letztendlich hat der Trainer beschlossen, mich auszuwechseln. Das ist kein Problem, denn die Mannschaft steht über allem", so der 34-Jährige.

Bereits in der 66. Minute musste sich der Routinier der ersten Behandlung unterziehen, in der Trinkpause wenig später eilte erneut das medizinische Personal herbei.