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WM 2026: Hätte Thibaut Courtois gegen Spanien weiterspielen können? Belgien nach Auswechslung in Rage
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Matchwinner Merino jetzt "beliebtester Mann Spaniens"?
Videoclip • 01:37 Min
Die Auswechslung von Belgien-Keeper Thibaut Courtois im Spiel gegen Spanien sorgt für Diskussionen. War der Routinier wirklich verletzt?
Diese Auswechslung sorgt im Nachhinein für viele Fragezeichen.
Am Freitagabend unterlag die belgische Fußball-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen Spanien und musste sich aus dem Turnier verabschieden. Torhüter Thibaut Courtois erlebte die Partie dabei nicht bis zum Ende auf dem Feld.
Mitte der zweiten Halbzeit nahm ihn Belgiens Trainer Rudi Garcia wegen Oberschenkelproblemen runter. Pikant: Der Stammkeeper von Real Madrid erklärte nach der Partie, er hätte weiterspielen können.
"Ich hatte starke Schmerzen im Quadrizeps. Aber ich hatte kein Problem damit, im Tor zu bleiben – außer bei weiten Abschlägen. Letztendlich hat der Trainer beschlossen, mich auszuwechseln. Das ist kein Problem, denn die Mannschaft steht über allem", so der 34-Jährige.
Bereits in der 66. Minute musste sich der Routinier der ersten Behandlung unterziehen, in der Trinkpause wenig später eilte erneut das medizinische Personal herbei.
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Garcia verteidigt Courtois-Entscheidung
Dennoch musste Courtois in der 71. Minute das Feld verlassen. Momente, die ihm sichtlich nahe gingen. Als er für Backup Senne Lammens Platz machte, kämpfte er mit den Tränen.
Lammens hatte in der Folge lange nichts zu tun. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ließ er allerdings einen nicht allzu platziert geschossenen Ball von Spanien-Verteidiger Pau Cubarsi nach vorne abprallen. Mikel Merino stand parat, staubte ab und brachte Spanien den Sieg.
Im Angesicht dessen wird in Belgien nun heiß über die Entscheidung von Cheftrainer Garcia diskutiert. Das Medium "Sporza" kritisierte, es habe sich um einen "unglaublichen Fehler" gehandelt.
Der Cheftrainer selbst verteidigte seine Entscheidung: "Seit Beginn dieser Weltmeisterschaft habe ich beschlossen, nur mit Spielern zu spielen, die zu hundert Prozent fit waren. Das galt auch für Thibaut."
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