WM 2026, Halbfinale: Spielplan, Termine, Uhrzeiten und Übertragungen im Free-TV und Livestream

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft, doch die Blicke richten sich bereits auf das WM-Halbfinale.

Die verbleibenden Top-Nationen kämpfen um das Ticket für das große Endspiel in New York/New Jersey. Welche Teams schaffen den Sprung unter die letzten Vier? Wie sieht der exakte Spielplan aus und wann wird gespielt? Hier gibt es alle Termine, Stadien und Informationen zur Übertragung im Überblick.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 12.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 12.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

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Der Weg ins Halbfinale: Diese Teams kämpfen in der K.-o.-Runde Die Paarungen des Halbfinals entscheiden sich in den Duellen des Viertelfinals, das vom 9. bis zum 12. Juli stattfindet. Folgende Nationen spielen um die vier Plätze im Halbfinale: Viertelfinale 1: Frankreich vs. Marokko (Donnerstag, 9. Juli, 22:00 Uhr) - 2:0

Viertelfinale 2: Spanien vs. Belgien (Freitag, 10. Juli, 21:00 Uhr) - 2:1

Viertelfinale 3: Norwegen vs. England (Samstag, 11. Juli, 23:00 Uhr)

Viertelfinale 4: Argentinien vs. Schweiz (Sonntag, 12. Juli, 03:00 Uhr) Die Gewinner dieser Partien treffen im Halbfinale direkt im Kampf um den Finaleinzug aufeinander.

WM 2026 - Wer überträgt das Halbfinale live im TV und Stream? Die Rechte für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind aufgeteilt. Während einige exklusive Spiele der K.-o.-Runde nur bei MagentaTV zu sehen sind, zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Top-Spiele im Free-TV. Die Halbfinal-Begegnungen werden ebenfalls live im Free-TV zu sehen sein. Fußballfans können sich darauf verlassen, die Spiele kostenfrei und in voller Länge in den Livestreams von ARD und ZDF – bequem abrufbar auf Joyn – zu verfolgen.

Die Austragungsorte: Wo wird das Halbfinale gespielt? Ab dem Halbfinale verlagert sich das Turniergeschehen in zwei der modernsten Arenen der Vereinigten Staaten:

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Dallas Stadium (Arlington, Texas) Im gigantischen, überdachten Stadion in Texas findet am 14. Juli das erste Halbfinale statt. Die Arena ist bekannt für ihre spektakuläre Architektur und bietet Platz für über 80.000 Zuschauer.

Atlanta Stadium (Atlanta, Georgia) Das zweite Halbfinale am 15. Juli wird im hochmodernen Stadion von Atlanta ausgetragen. Die Spielstätte besticht durch ihr verschließbares Dach und eine der beeindruckendsten LED-Videowände der Welt.

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