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WM 2026 - Norwegen feiert Haaland-Gala gegen Senegal - spätes Gegentor könnte DFB-Team weh tun
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus
Videoclip • 02:00 Min
Erling Haaland hat seine Norweger fast im Alleingang vorzeitig in die K.o.-Runde geführt. Das 3:2 (1:0) gegen Senegal hatte nur einen Schönheitsfehler, der vor allem für die deutsche Nationalmannschaft noch schmerzliche Konsequenzen haben könnte.
Die Begeisterung bei Norwegens Spielern und Fans kannte fast keine Grenzen.
Erling Haaland riss die imaginären Riemen mit geballten Fäusten nach hinten, begleitet von einem donnernden "Ruuh".
Der unaufhaltsame Torgigant strahlte nach dem 3:2 über den Senegal wie ein kleiner Junge, als er auf dem Rasen von East Rutherford hockte und das erste Etappenziel an der Seite seiner Teamkollegen und Tausender norwegischer Fans mit dem ikonischen "Viking Row" feierte.
Das Weiterkommen der Skandinavier ist damit gesichert - doch der Anschlusstreffer von Ismaila Sarr in der Nachspielzeit könnte noch folgenschwer sein.
Denn bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre Norwegen als Tabellenerster in das Duell um den Gruppensieg gegen Frankreich gegangen, ein Unentschieden hätte also für Platz eins gereicht.
Und in dem Fall wäre Norwegen der Gegner der deutschen Nationalmannschaft in einem möglichen Achtelfinale gewesen - verlieren die Franzosen nun nicht, sind sie vermutlich der DFB-Rivale in der zweiten K.o.-Runde.
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Norwegen: Tormaschine Haaland außer Rand und Band
Tormaschine Haaland störte das an diesem Abend im MetLife Stadium allerdings nicht, er feierte nach seinem Doppelpack mit Familie, Freundin und Fans ausgelassen das vorzeitige Weiterkommen bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren.
Sein Geheimnis? Haaland lachte, er sei "einfach ziemlich gut darin, Tore zu schießen", sagte der Mann mit der unglaublichen Quote: 25 (!) Treffer hat Haaland in seinen jüngsten 15 Länderspiel-Einsätzen erzielt.
Tore zu schießen, sei "einfach meine Spezialität", meinte er lapidar. Nur was ist möglich mit einem unersättlichen Haaland?
Vielleicht sogar der Titel? "Absolut nicht", meinte der Torjäger, der im Wettschießen der Superstars derzeit problemlos mithält, zugleich aber "realistisch" bleiben und an diesem Abend "jeden Norweger auf diesem Planeten glücklich sein lassen" wollte.
Dass Norwegen die jüngsten zwölf Pflichtspiele allesamt gewonnen habe, sage dennoch "etwas aus". Das Team schreibe derzeit "Geschichte, und ich bin sehr stolz darauf, Norweger zu sein".
Er habe "fast dasselbe Gefühl wie vor den Champions-League-Finals", betonte der Stürmer von Manchester City: "Es hat eine ähnliche Größenordnung."
Für die Fans sowieso. Sie sorgen seit Tagen für Begeisterung, sie "rudern" in den Stadien, auf Rolltreppen, sogar auf dem Times Square.
Die Bilder der norwegischen Anhänger, die für "großartige Stimmung" im Herzen New Yorks gesorgt hatten, seien "verrückt", sagte Haaland. All das erlebte er nach seiner nächsten Gala hautnah.
Auch interessant: WM 2026: Ausgerechnet Kap Verde zeigt, dass sich nicht alles um Europa dreht - Kommentar
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