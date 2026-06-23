Erling Haaland hat seine Norweger fast im Alleingang vorzeitig in die K.o.-Runde geführt. Das 3:2 (1:0) gegen Senegal hatte nur einen Schönheitsfehler, der vor allem für die deutsche Nationalmannschaft noch schmerzliche Konsequenzen haben könnte.

Die Begeisterung bei Norwegens Spielern und Fans kannte fast keine Grenzen.

Erling Haaland riss die imaginären Riemen mit geballten Fäusten nach hinten, begleitet von einem donnernden "Ruuh".

Der unaufhaltsame Torgigant strahlte nach dem 3:2 über den Senegal wie ein kleiner Junge, als er auf dem Rasen von East Rutherford hockte und das erste Etappenziel an der Seite seiner Teamkollegen und Tausender norwegischer Fans mit dem ikonischen "Viking Row" feierte.

Das Weiterkommen der Skandinavier ist damit gesichert - doch der Anschlusstreffer von Ismaila Sarr in der Nachspielzeit könnte noch folgenschwer sein.

Denn bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre Norwegen als Tabellenerster in das Duell um den Gruppensieg gegen Frankreich gegangen, ein Unentschieden hätte also für Platz eins gereicht.

Und in dem Fall wäre Norwegen der Gegner der deutschen Nationalmannschaft in einem möglichen Achtelfinale gewesen - verlieren die Franzosen nun nicht, sind sie vermutlich der DFB-Rivale in der zweiten K.o.-Runde.