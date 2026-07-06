WM 2026 heute live: Diese Spiele werden exklusiv auf MagentaTV gezeigt

ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

WM 2026: MagentaTV zeigt exklusiv diese Spiele im Achtelfinale Die meisten Partien in der K.o.-Phase laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle Spiele sind aber weiterhin nur auf MagentaTV zu sehen. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Sechzehntel- bzw. Achtelfinalpartien. Argentinien vs. Kap Verde (in der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:00 Uhr) Paraguay vs. Frankreich (04. Juli ab 22:00 Uhr) Brasilien vs. Norwegen (05. Juli ab 22:00 Uhr) Mexiko vs. England (vom 05. auf den 06. Juli ab 02:00 Uhr)

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie viele WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv? MagentaTV zeigt bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu gehören unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Die komplette Liste aller exklusiven Spiele steht aber noch nicht fest. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten. Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Auch interessant: WM 2026 live: Wer zeigt welche Spiele? WM 2026: DFB-Team mit Debakel - jetzt muss es Konsequenzen geben - Kommentar

WM 2026: Laufen die Deutschland-Spiele bei MagentaTV exklusiv? Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie sind zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele gehören daher nicht zu den exklusiven MagentaTV-Partien.

Welche WM-Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Im Free-TV laufen bei ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele. Dazu gehören: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

das Eröffnungsspiel

ausgewählte weitere Gruppen- und K.o.-Spiele

beide Halbfinals

das Finale Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen.

- Anzeige -

- Anzeige -

WM: Türkei-Fans brauchen MagentaTV Für Fans der türkischen Nationalmannschaft ist die TV-Lage klar: Alle drei Gruppenspiele der Türkei laufen nach aktuellem Stand exklusiv bei MagentaTV. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen. WM 2026: Spielplan Türkei und TV-Übertragungen