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WM 2026: Frankreich vs. Irak heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Spiel unterbrochen

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Von der 3. Liga über die Champions League zum WM-Märchen mit Kap Verde

Videoclip • 01:27 Min

Vize-Weltmeister Frankreich trifft in seinem zweiten Spiel der Gruppe I auf den Irak. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Heute Abend kommt es bei der WM 2026 zum Duell zwischen dem Top-Favoriten Frankreich und dem krassen Außenseiter Irak.

Die "Équipe Tricolore" um Superstar Kylian Mbappé will nach dem starken Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) den nächsten Dreier einfahren und vorzeitig das Achtelfinale buchen.

Der Irak, der erstmals seit 1986 wieder bei einer WM-Endrunde dabei ist, kämpft um eine Sensation und wichtige Punkte in Gruppe I. Im Auftaktspiel gab es gegen Norwegen eine 1:4-Abreibung

+++ Update, 23:56 Uhr: Partie vorerst unterbrochen +++

Aufgrund der Unwetter rund um den Spielort in Philadelphia verzögert sich der Anpfiff der 2. Halbzeit. Das Stadion wird aufgrund von Blitzen durch Gewitter geräumt. Wann es weitergeht, ist offen.

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+++ Update, 23:51 Uhr: Frankreich führt zur Pause +++

Der dritte Turniertreffer von Kylian Mbappe (15.) brachte Frankreich mit 1:0 in Führung.

+++ Update, 21:46 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Aufstellung Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Olise, Dembele, Barcola - Mbappe

Aufstellung Irak: Basil - Doski, Hashim, Tahseen, Ali - Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael - Qasem, Hussein

Frankreich vs. Irak heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Ortszeit: 17:00 Uhr

  • Spielort: Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium), Philadelphia, USA

  • Wettbewerb: FIFA WM 2026, Gruppe I, 2. Spieltag

Wer überträgt Frankreich gegen Irak heute live im Free-TV und Stream?

Das Spiel wird kostenlos im Free-TV bei der ARD übertragen, parallel könnt ihr das Spiel ohne Aufpreis im Joyn-Livestream verfolgen.

Im Pay-TV läuft das Spiel bei MagentaTV. Wer ein entsprechendes Abo bei der Telekom hat, kann das Spiel ebenfalls online streamen

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Kommende WM-Livestreams auf Joyn

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WM 2026: Frankreich vs. Irak heute im Liveticker

ran liefert den perfekten Begleitservice mit Liveticker auf ran.de – inklusive Spielverlauf, Statistiken und Spielbericht. Schaltet den Ticker schon ab ca. 22:00 Uhr ein für Vorberichte und die voraussichtlichen Aufstellungen.

Frankreich vs. Iran: Der direkte Vergleich

Es handelt sich um das allererste Aufeinandertreffen beider Nationen in der Länderspielgeschichte. Bisher gibt es keine Begegnungen, weder bei einer WM noch in Freundschaftsspielen oder anderen Wettbewerben.

Somit fehlt jegliche historische Bilanz – das Duell ist komplettes Neuland. Der Irak hat in der jüngeren Vergangenheit jedoch gezeigt, dass er gegen europäische Teams punkten kann (zwei Siege in den letzten vier Spielen gegen europäische Gegner). Frankreich bleibt trotzdem klarer Favorit aufgrund der überlegenen individuellen Qualität und Form.

Der Spielort: Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium)

Das Lincoln Financial Field, normalerweise Heimstätte der Philadelphia Eagles (NFL), verwandelt sich heute in einen brodelnden WM-Kessel. Tausende Fans beider Nationen haben sich bereits am Vorabend bei den Rocky Steps eingestimmt.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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