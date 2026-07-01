ran Fußball DFB-Team: WM-Aus! Netz rechnet mit Nagelsmann ab Videoclip • 03:21 Min Link kopieren Teilen

Was für ein Desaster! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt bei der WM krachend bereits im Sechzehntelfinale raus. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das Gesicht des Scheiterns - und eigentlich nicht mehr zu halten. Ein Kommentar.

- Anzeige -

- Anzeige -

DFB-Team: Weiterentwicklung unter Nagelsmann bleibt aus Bei der Heim-EM 2024 erarbeitete sich Nagelsmann viel Kredit, obwohl auch dort "nur" das Viertelfinale zu Buche stand. Damals aber war eben dieses Viertelfinale ein Fortschritt, der neue Euphorie entfachte und Hoffnung auf eine bessere Zukunft schürte. Doch die Weiterentwicklung, die man sich anschließend von Nagelsmann versprochen hatte, blieb aus. Die Nations-League-Finalrunde im Sommer 2025 offenbarte, wie groß die Lücke zu den europäischen Topteams ist. Geändert hat sich daran nichts. WM 2026 - DFB-Debakel im Elfmeterschießen gegen Paraguay: Wer wollte nicht antreten? Die WM 2026 war schließlich ein Rückfall in allen Bereichen. Zwar gelang erstmals seit 2014 wieder der Einzug in die K.o.-Runde, das lag aber vor allem am aufgestockten Teilnehmerfeld und dem erstmals ausgetragenen Sechzehntelfinale. Tatsächlich war erneut jene Phase Endstation, in der noch 32 Nationen im Wettbewerb waren. Der Sprung in die Top 16 bleibt seit dem Titelgewinn vor zwölf Jahren weiter unerreichbar. Faktisch war von den vier Spielen im Turnierverlauf nur ein einziges überzeugend - und das war der Auftakt gegen Fußball-Zwerg Curacao. Die Elfenbeinküste, Ecuador und Paraguay stellten das DFB-Team jeweils vor große Probleme, nur ein einziger Sieg sprang aus den drei Duellen heraus.

WM 2026: Nagelsmanns Maßnahmen verpuffen komplett Eine verheerende Bilanz. Und Nagelsmann polarisierte dabei auf verschiedenen Ebenen. Seine Kommunikation trug teilweise Züge einer Besserwisserei in sich. Als ob er allen zeigen wollte, dass er recht hat - und die anderen eben nicht. Doch wer so agiert, benötigt Ergebnisse als Argumente. Und die hat er nicht. Letztlich hat keine seiner Maßnahmen, die im Vorfeld der WM teils heftig diskutiert wurden, gegriffen. Die Rückholaktion von Manuel Neuer erwies sich als Rohrkrepierer, Kapitän Joshua Kimmich spielte nachweislich auf der falschen Position. Dass er aber dennoch keinen gelernten Rechtsverteidiger nominierte, hat allein der Bundestrainer zu verantworten. Gleiches gilt für seine Weigerung, sein taktisches Konzept anzupassen. Nagelsmann beharrte fast Mantra-artig auf seinem zentrumsgeladenen Spiel, statt die Breite des Feldes zu nutzen. Dass letztlich nur zwei Außenspieler im Kader standen, spricht Bände und half nicht dabei, auf die kritischen Situationen im Turnierverlauf reagieren zu können. Zudem tat sich Nagelsmann keinen Gefallen damit, sich von seinem vor zwei Jahren ausgegebenen Leistungsprinzip selbst wieder zu verabschieden. Die Personalie Leroy Sane steht dabei sinnbildlich für die falsche Entwicklung, die die Nationalmannschaft sowie auch Nagelsmann selbst durchlaufen hat. Obwohl Sane bei Galatasaray Istanbul keine starke Saison spielte, Nagelsmann diese nach dem Wechsel des Offensivspielers in die schwächere SüperLig explizit einforderte, wurde er für die WM nominiert. Und bei dieser war der frühere Bayern-Profi nur Mitläufer, einzig gegen Ecuador konnte er überzeugen. WM 2026: Peinliches Aus gegen Paraguay - was nach dem Spiel in Boston geschah

WM 2026: "Von Deutschland ist nichts mehr übrig" - Pressestimmen zum deutschen WM-Aus

WM 2026 - Jürgen Klopp oder ein DFB-Tabubruch? Diese Nachfolger kämen bei einem Nagelsmann-Aus in Frage

Sport-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 17:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 18:30 • Radsport Tour de France live: Präsentation der Teams 2026 Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 18:30 • Radsport Tour de France live: Präsentation der Teams 2026 Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -