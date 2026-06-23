Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball-WM

WM 2026: Schlotterbeck-Aus offiziell - darf Deutschland jetzt einen Spieler nachnominieren?

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark

Videoclip • 01:04 Min

Im zweiten WM-Spiel der DFB-Elf verletzte sich Nico Schlotterbeck und musste anschließend in der Halbzeit ausgewechselt werden. Mittlerweise ist klar, dass der Innenverteidiger für den Rest des Turniers ausfällt. Darf Der Bundestrainer nun noch einen Ersatz nominieren?

Nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck gegen die Elfenbeinküste ist klar, dass der Dortmunder in der WM nicht mehr zum Einsatz kommen kann.

Wie der DFB bestätigte, zog sich Schlotterbeck eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu und fällt mehrere Monate aus.

Man habe gemeinsam "versucht, ihn aufzubauen - zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt". Dass Schlotterbeck zunächst bei der Mannschaft in den USA bleiben werde, wertete Julian Nagelsmann als "ein schönes Zeichen, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss. Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM."

Dürfte der DFB nun dennoch einen Spieler für das Turnier nachnominieren?

Aktuelle WM-Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Wieso darf die DFB-Elf keinen Spieler für Schlotterbeck nachnominieren?

Die Antwort ist nein. Laut den Regeln der FIFA ist eine Nachnominierungen nur bis zu 24 Stunden vor dem ersten Turnierspiel einer Mannschaft möglich sind. Der letzte mögliche Zeitpunkt wäre beim DFB-Team damit am 13. Juni - einen Tag vor dem Spiel gegen Curacao - gewesen.

Die einzige Ausnahme dieser Regel sind Torhüter, die auch noch im Turnierverlauf nachnominiert werden dürften. Jonas Urbig wäre dementsprechend direkt spielberechtigt, sollte sich ein Torhüter des DFB-Teams schwerer verletzen.

Für das DFB-Team ist der Ausfall des 26-Jährigen damit umso bitterer. Schlotterbeck stellte bisher eine wichtige Stütze in der Defensive von Julian Nagelsmann dar und konnte auch offensiv durch seine Kopfballstärke überzeugen.

Auch interessant: WM 2026 - Nach Türkei-Aus: Das ist der wahrscheinlichste DFB-Gegner im Sechzehntelfinale

Mehr entdecken