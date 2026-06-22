WM 2026: Der DFB-Zug hat keine Bremse, aber ein Tempo-Problem - ein Kommentar

ran Fußball WM 2026: Deutschland dreht die Partie "verdient" - Julian Nagelsmann zufrieden Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Deutschland feiert ausgelassen nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1). Doch entgegen des längst zur inoffiziellen Siegeshymne mutierten Ballermann-Hits ist ausgerechnet das Tempo das Sorgenkind des schwarz-rot-goldenen Zugs.

Vom DFB-Team berichtet Mario Herb Wie schon nach dem 7:1-Schützenfest gegen Curaçao dröhnt auch nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste "Der Zug hat keine Bremse" aus den Stadionboxen des BMO Fields in Toronto. Kommentar: Ngelsmann muss trotz WM-Euphorie die richtigen Lehren ziehen Auf den Tribünen sorgt der Malle-Song von Lorenz Büffel und Mia Julia erneut für Partystimmung bei den Fans. Auf dem Rasen feiern die Spieler mit - wenngleich gegen die Ivorer klar wurde, dass im Spiel der DFB-Stars sehr wohl noch Luft nach oben ist.

WM 2026: Kimmich fehlt das Tempo Das offensichtlichste Problem: Die Rechtsverteidigerposition. Joshua Kimmichs Klasse am und mit dem Ball ist unbestritten, die Geschwindigkeit zählt aber nicht zu den Stärken des DFB-Kapitäns. Gegen den in der Spitze fast vier km/h schnelleren Yan Diomandé war Kimmich weitestgehend überfordert. Erst im Laufe der zweiten Halbzeit, als ihn Julian Nagelsmann auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld beorderte, wurde Kimmich erlöst. Womit man auch gleich beim zweiten Problem wäre: der Position neben Felix Nmecha. Der BVB-Profi überragte gegen die Elfenbeinküste als Antreiber, Stratege und Ballklauer erneut (ran-Note 1), daneben fiel Aleksandar Pavlović aber enorm ab. Der 22-Jährige hatte der ivorischen Aggressivität im Mittelfeld wenig entgegenzusetzen, zudem Mühe, nach dem Seitenwechsel Lücken zu schließen.

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