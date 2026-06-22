WM 2026
WM 2026: Der DFB-Zug hat keine Bremse, aber ein Tempo-Problem - ein Kommentar
Aktualisiert:von Mario Herb
ran Fußball
WM 2026: Deutschland dreht die Partie "verdient" - Julian Nagelsmann zufrieden
Videoclip • 01:33 Min
Deutschland feiert ausgelassen nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1). Doch entgegen des längst zur inoffiziellen Siegeshymne mutierten Ballermann-Hits ist ausgerechnet das Tempo das Sorgenkind des schwarz-rot-goldenen Zugs.
Vom DFB-Team berichtet Mario Herb
Wie schon nach dem 7:1-Schützenfest gegen Curaçao dröhnt auch nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste "Der Zug hat keine Bremse" aus den Stadionboxen des BMO Fields in Toronto.
Auf den Tribünen sorgt der Malle-Song von Lorenz Büffel und Mia Julia erneut für Partystimmung bei den Fans. Auf dem Rasen feiern die Spieler mit - wenngleich gegen die Ivorer klar wurde, dass im Spiel der DFB-Stars sehr wohl noch Luft nach oben ist.
WM 2026: Kimmich fehlt das Tempo
Das offensichtlichste Problem: Die Rechtsverteidigerposition. Joshua Kimmichs Klasse am und mit dem Ball ist unbestritten, die Geschwindigkeit zählt aber nicht zu den Stärken des DFB-Kapitäns. Gegen den in der Spitze fast vier km/h schnelleren Yan Diomandé war Kimmich weitestgehend überfordert.
Erst im Laufe der zweiten Halbzeit, als ihn Julian Nagelsmann auf seine angestammte Position im zentralen Mittelfeld beorderte, wurde Kimmich erlöst.
Womit man auch gleich beim zweiten Problem wäre: der Position neben Felix Nmecha. Der BVB-Profi überragte gegen die Elfenbeinküste als Antreiber, Stratege und Ballklauer erneut (ran-Note 1), daneben fiel Aleksandar Pavlović aber enorm ab.
Der 22-Jährige hatte der ivorischen Aggressivität im Mittelfeld wenig entgegenzusetzen, zudem Mühe, nach dem Seitenwechsel Lücken zu schließen.
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DFB-Team: Auch im Angriff kam das Tempo erst von der Bank
Zu guter Letzt: zu wenig Vollgas hinter Stürmer Kai Havertz. Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané haben gewiss kein schlechtes Spiel gemacht - aber auch kein sonderlich gutes. Zu viele Larifari-Aktionen sorgten zu selten für Tempo in den Angriffen und echte Torgefahr.
Nadiem Amiri, Jamie Leweling und allen voran Super-Joker Deniz Undav drehten den Temporegler dann nach ihrer Einwechslung nach einer guten Stunde gehörig auf.
Nächster Halt für die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag in East Rutherford, New Jersey. Im letzten Gruppenspiel gegen Equador soll der Zug möglichst ohne Bremsen weiterrollen - und nach Spielende wieder ertönen.
Auch interessant: Tabelle der Gruppendritten - wer würde aktuell weiterkommen?
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