WM
WM 2026: Julian Nagelsmann steht wohl vor dem Aus - übernimmt jetzt Jürgen Klopp?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Jürgen Klopp reagiert mit klaren Worten auf Bundestrainer-Frage
Videoclip • 03:27 Min
Julian Nagelsmann ist nach der WM-Blamage zurück in Deutschland. Seine Zukunft als Bundestrainer ist ungewiss. Laut einem Bericht von "Sky" rückt eine Trennung immer näher, Jürgen Klopp steht als Nachfolger bereit.
Julian Nagelsmann ist zurück in Deutschland. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut "Bild" am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.
Die Lufthansa-Maschine LH429 setzte um 9:33 Uhr mit ein paar Minuten Verspätung auf dem Münchner Flughafen auf. Die Passagiere waren erleichtert, denn die Landung war ruckelig, zudem hatte es auf dem Flug 20 Minuten lang ordentlich Turbulenzen wegen starker Winde gegeben.
DFB-Team: Kimmich und die gescheiterte Generation - wer hat sich überhaupt eine erneute Chance verdient?
Für Nagelsmann wird es nun weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. "Sky"-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt. Zudem berichtete der TV-Sender, dass die Zeichen eindeutig auf Trennung von Nagelsmann stehen, wenngleich noch keine Entscheidung gefallen sei. Gespräche mit Klopp liefen jedoch bereits.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream
140 MinBald verfügbar
Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream
140 Min
DFB-Präsident Neuendorf: "Nicht zur Tagesordnung übergehen"
"Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gesagt.
In den kommenden Tagen sollen "gemeinsam und in Ruhe" die Gründe erörtert werden, "weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist". Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht bis zur EM 2028 unter Vertrag.
Alle Mannschaften aus DFB-Gruppe ausgeschieden
Die deutsche WM-Gruppe ist in Amerika inzwischen komplett ausgeschieden. Die Elfenbeinküste unterlag in der ersten K.o.-Runde Norwegen (1:2), der Deutschland-Besieger Ecuador schied gegen Gastgeber Mexiko aus (0:2). Curacao hatte es nicht ins Sechzehntelfinale geschafft.
Auch interessant: WM 2026 - Fehlentscheidung bei Rücknahme des Tah-Tors? "VAR setzt Schiedsrichter massiv unter Druck"
Mehr WM-News
WM
WM 2026: Die Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist dabei & wer ist schon raus?
WM
Schock, Trauer, Wut: DFB-Stars verarbeiten WM-Aus
WM
WM-Sechzentelfinale 2026: Belgien vs. Senegal - live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker - Aufstellungen sind da!
WM
Babbel: "Nagelsmann in einer brutal schwierigen Situation"
WM
Kane rettet England vor frühem Aus - Zittersieg gegen DR Kongo
WM
Ewige WM-Torschützenliste: Kane pirscht sich heran