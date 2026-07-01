Julian Nagelsmann ist nach der WM-Blamage zurück in Deutschland. Seine Zukunft als Bundestrainer ist ungewiss. Laut einem Bericht von "Sky" rückt eine Trennung immer näher, Jürgen Klopp steht als Nachfolger bereit.

Julian Nagelsmann ist zurück in Deutschland. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut "Bild" am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.

Die Lufthansa-Maschine LH429 setzte um 9:33 Uhr mit ein paar Minuten Verspätung auf dem Münchner Flughafen auf. Die Passagiere waren erleichtert, denn die Landung war ruckelig, zudem hatte es auf dem Flug 20 Minuten lang ordentlich Turbulenzen wegen starker Winde gegeben.

Für Nagelsmann wird es nun weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. "Sky"-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt. Zudem berichtete der TV-Sender, dass die Zeichen eindeutig auf Trennung von Nagelsmann stehen, wenngleich noch keine Entscheidung gefallen sei. Gespräche mit Klopp liefen jedoch bereits.