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WM 2026: Julian Nagelsmann wieder zurück in Deutschland - übernimmt jetzt Jürgen Klopp?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Jürgen Klopp reagiert mit klaren Worten auf Bundestrainer-Frage
Videoclip • 03:27 Min
Julian Nagelsmann ist nach der WM-Blamage zurück in Deutschland. Seine Zukunft als Bundestrainer ist ungewiss. Laut einem Bericht von "Sky" steht Jürgen Klopp als Nachfolger bereit.
Julian Nagelsmann ist zurück in Deutschland. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut "Bild" am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.
Die Lufthansa-Maschine LH429 setzte um 9:33 Uhr mit ein paar Minuten Verspätung auf dem Münchner Flughafen auf. Die Passagiere waren erleichtert, denn die Landung war ruckelig, zudem hatte es auf dem Flug 20 Minuten lang ordentlich Turbulenzen wegen starker Winde gegeben.
DFB-Team: Kimmich und die gescheiterte Generation - wer hat sich überhaupt eine erneute Chance verdient?
Für Nagelsmann wird es nun weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. "Sky"-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt.
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DFB-Präsident Neuendorf: "Nicht zur Tagesordnung übergehen"
"Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gesagt.
In den kommenden Tagen sollen "gemeinsam und in Ruhe" die Gründe erörtert werden, "weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist". Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht bis zur EM 2028 unter Vertrag.
Alle Mannschaften aus DFB-Gruppe ausgeschieden
Die deutsche WM-Gruppe ist in Amerika inzwischen komplett ausgeschieden. Die Elfenbeinküste unterlag in der ersten K.o.-Runde Norwegen (1:2), der Deutschland-Besieger Ecuador schied gegen Gastgeber Mexiko aus (0:2). Curacao hatte es nicht ins Sechzehntelfinale geschafft.
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