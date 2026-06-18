WM 2026: Kanada vs. Katar live im Free-TV, Joyn-Livestream & Ticker - die Aufstellungen sind da

ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Am 2. Spieltag der Gruppe B kommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem richtungsweisenden Duell zwischen Mitgastgeber Kanada und Katar. Beide Teams wollen nach ihren Auftaktspielen in die Erfolgsspur finden.

Für Kanada ist das Turnier ein historisches Ereignis. Das Team von Trainer Jesse Marsch will vor heimischer Kulisse im BC Place Stadium unbedingt die erste K.-o.-Phase einer WM-Endrunde erreichen. Katar, der Gastgeber von 2022, tritt mit dem Ziel an, die eigene WM-Geschichte weiterzuschreiben und sich nach dem Auftakt gegen die Schweiz in einer starken Gruppe B zu behaupten.

Die Aufstellungen: Kanada: Crepeau - Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Koné, Ahmed - David, Larin Katar: Abunada - Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed - Gaber, Laye, Madibo - Abdurisag, Afif, Edmilson Junior

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Kanada vs. Katar live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Freitag, 19. Juni 2026, 00:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 15 Uhr

Spielort :

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E

Wer überträgt Kanada gegen Katar live im TV und Stream? Fußball-Fans in Deutschland können das Spiel live verfolgen. Das ZDF überträgt die Begegnung im Free-TV. Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und Joyn zum Spiel Kanada gegen Katar. Auch bei MagentaTV ist das Spiel in voller Länge zu sehen.

Die WM live auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Kanada vs. Katar im Liveticker Wer das Duell der Gruppe B nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns hautnah dabei. Den kostenlosen Liveticker zu Kanada gegen Katar findest du wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen direkt aus dem BC Place Stadium.

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Kanada vs. Katar: Der direkte Vergleich Dieses Duell ist eine WM-Premiere. In einem Pflichtspiel standen sich beide Nationen noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18. November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel. Das Spiel endete mit einem 2:2 unentschieden.

Der Austragungsort: BC Place Stadium Das BC Place Stadium ist einer der glanzvollsten Spielorte des Turniers. Das architektonische Highlight am False Creek ist die Heimat der Vancouver Whitecaps und hat bereits beim Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015 Geschichte geschrieben.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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