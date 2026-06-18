WM
WM 2026: Kanada vs. Katar live im Free-TV, Joyn-Livestream & Ticker - die Aufstellungen sind da
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Am 2. Spieltag der Gruppe B kommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem richtungsweisenden Duell zwischen Mitgastgeber Kanada und Katar. Beide Teams wollen nach ihren Auftaktspielen in die Erfolgsspur finden.
Für Kanada ist das Turnier ein historisches Ereignis. Das Team von Trainer Jesse Marsch will vor heimischer Kulisse im BC Place Stadium unbedingt die erste K.-o.-Phase einer WM-Endrunde erreichen. Katar, der Gastgeber von 2022, tritt mit dem Ziel an, die eigene WM-Geschichte weiterzuschreiben und sich nach dem Auftakt gegen die Schweiz in einer starken Gruppe B zu behaupten.
Die Aufstellungen:
Kanada: Crepeau - Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Koné, Ahmed - David, Larin
Katar: Abunada - Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed - Gaber, Laye, Madibo - Abdurisag, Afif, Edmilson Junior
Kanada vs. Katar live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 19. Juni 2026, 00:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 15 Uhr
Spielort:
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E
Wer überträgt Kanada gegen Katar live im TV und Stream?
Fußball-Fans in Deutschland können das Spiel live verfolgen. Das ZDF überträgt die Begegnung im Free-TV. Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und Joyn zum Spiel Kanada gegen Katar. Auch bei MagentaTV ist das Spiel in voller Länge zu sehen.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 Min
WM 2026: Kanada vs. Katar im Liveticker
Wer das Duell der Gruppe B nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns hautnah dabei. Den kostenlosen Liveticker zu Kanada gegen Katar findest du wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen direkt aus dem BC Place Stadium.
Kanada vs. Katar: Der direkte Vergleich
Dieses Duell ist eine WM-Premiere. In einem Pflichtspiel standen sich beide Nationen noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18. November 2009 statt, einem Freundschaftsspiel. Das Spiel endete mit einem 2:2 unentschieden.
Der Austragungsort: BC Place Stadium
Das BC Place Stadium ist einer der glanzvollsten Spielorte des Turniers. Das architektonische Highlight am False Creek ist die Heimat der Vancouver Whitecaps und hat bereits beim Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015 Geschichte geschrieben.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr Fußball-News
WM
Trikot-Fauxpas: Neuer droht wohl kein Nachspiel
WM
Xhaka schüttelt Kritik ab: "Immer viel Unruhe über mich"
WM
Teboho Mokoena: Der traurige Held Südafrikas
WM
Schweiz macht Fehlstart wett - Doppelpack von Juwel Manzambi
WM
Wegen Fotografen: FIFA reagiert auf Tuchel-Kritik
WM
Ärger in Japan um Aufräumarbeiten im Stadion