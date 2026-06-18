WM 2026: Trikot-Fauxpas von Manuel Neuer - DFB-Torhüter droht offenbar kein Nachspiel

ran Fußball WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation" Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Manuel Neuer muss für seinen Trikot-Fauxpas beim WM-Auftakt gegen Curacao offenbar kein Nachspiel fürchten.

Nach seinem Trikot-Fauxpas beim 7:1 im WM-Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curacao droht Manuel Neuer offenbar kein Nachspiel. "Ich versuche immer die gleiche Farbe zu spielen, wenn sie da ist", erklärte der Torhüter auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf Nachfrage. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste am 20. Juni ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream Daraufhin ergänzte DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle: "Es gab aber gar keine Reklamation." Der 40-Jährige hatte unter seinem kurzärmeligen, grün-türkisen Torwartrikot ein weißes Langarm-Shirt getragen. Dies verstößt jedoch gegen die Regularien der FIFA.

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WM 2026: FIFA mit strikten Bekleidungsvorschriften Der Weltverband hat strikte Bekleidungsvorschriften festgelegt. In den aktuellen Ausrüstungsbestimmungen heißt es, dass Unterwäsche zwar getragen werden könne, aber nur dann unter dem Trikot sichtbar sein darf, wenn es dieselbe dominierende Farbe wie das Kleidungsstück, unter dem es sich befindet, hat. Werbe-Wahnsinn in WM-Stadien: Selbst Ball- und Einlaufkinder gesponsert Dies war bei Neuer nicht erfüllt. Eigentlich hätte dieses Versäumnis jedoch bereits bei der Ausrüsterkontrolle vor dem Spiel auffallen müssen. Wie der "Kicker" berichtet, werden derlei Verstöße oft jedoch großzügig gehandhabt. Demnach wären kleinere Geldstrafen oder Verwarnungen für den betroffenen Verband denkbar. Diese würden aber teilweise erst nach dem Turnier ausgesprochen werden, da diese erst durch das FIFA-Disziplinarkomitee behandelt werden müssten, was entsprechend Zeit benötigt.

WM 2026: FIFA greift bei Trikots von Haiti und Ägypten durch Bei anderen Verstößen gegen die Bekleidungsvorschriften bei der WM hat die FIFA jedoch bereits hart durchgegriffen. So musste Haiti sein Unabhängigkeits-Trikot ändern, weil auf dem blauen Shirt eine Kriegsszene dargestellt wurde. Kurz darauf traf es auch Ägypten, die die sieben Sterne über dem ägyptischen Wappen für die sieben Afrika-Cup-Titel entfernen und außerdem die Farbe der Rückennummern ändern mussten. Laut den Regularien des Weltverbandes dürfen auf den Trikots nur Sterne für WM-Siege abgebildet werden. Die goldenen Rückennummern wurden zudem bemängelt, da diese die Sichtbarkeit bei den Fernsehübertragungen sowie bei den Schiedsrichtern einschränken und behindern würden. Auch interessant: WM 2026: Wie die Trinkpausen den Fußball verändern Und: DFB-Team: Manuel Neuer traut der Mannschaft "den großen Wurf" zu

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