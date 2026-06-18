Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

WM 2026: Trikot-Fauxpas von Manuel Neuer - DFB-Torhüter droht offenbar kein Nachspiel

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation"

Videoclip • 01:05 Min

Manuel Neuer muss für seinen Trikot-Fauxpas beim WM-Auftakt gegen Curacao offenbar kein Nachspiel fürchten.

Nach seinem Trikot-Fauxpas beim 7:1 im WM-Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curacao droht Manuel Neuer offenbar kein Nachspiel.

"Ich versuche immer die gleiche Farbe zu spielen, wenn sie da ist", erklärte der Torhüter auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf Nachfrage.

Daraufhin ergänzte DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle: "Es gab aber gar keine Reklamation."

Der 40-Jährige hatte unter seinem kurzärmeligen, grün-türkisen Torwartrikot ein weißes Langarm-Shirt getragen. Dies verstößt jedoch gegen die Regularien der FIFA.

WM-Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: FIFA mit strikten Bekleidungsvorschriften

Der Weltverband hat strikte Bekleidungsvorschriften festgelegt.

In den aktuellen Ausrüstungsbestimmungen heißt es, dass Unterwäsche zwar getragen werden könne, aber nur dann unter dem Trikot sichtbar sein darf, wenn es dieselbe dominierende Farbe wie das Kleidungsstück, unter dem es sich befindet, hat.

Dies war bei Neuer nicht erfüllt. Eigentlich hätte dieses Versäumnis jedoch bereits bei der Ausrüsterkontrolle vor dem Spiel auffallen müssen.

Wie der "Kicker" berichtet, werden derlei Verstöße oft jedoch großzügig gehandhabt. Demnach wären kleinere Geldstrafen oder Verwarnungen für den betroffenen Verband denkbar. Diese würden aber teilweise erst nach dem Turnier ausgesprochen werden, da diese erst durch das FIFA-Disziplinarkomitee behandelt werden müssten, was entsprechend Zeit benötigt.

Die aktuellsten Fußball-Videos

WM 2026: FIFA greift bei Trikots von Haiti und Ägypten durch

Bei anderen Verstößen gegen die Bekleidungsvorschriften bei der WM hat die FIFA jedoch bereits hart durchgegriffen. So musste Haiti sein Unabhängigkeits-Trikot ändern, weil auf dem blauen Shirt eine Kriegsszene dargestellt wurde.

Kurz darauf traf es auch Ägypten, die die sieben Sterne über dem ägyptischen Wappen für die sieben Afrika-Cup-Titel entfernen und außerdem die Farbe der Rückennummern ändern mussten.

Laut den Regularien des Weltverbandes dürfen auf den Trikots nur Sterne für WM-Siege abgebildet werden. Die goldenen Rückennummern wurden zudem bemängelt, da diese die Sichtbarkeit bei den Fernsehübertragungen sowie bei den Schiedsrichtern einschränken und behindern würden.

Auch interessant: WM 2026: Wie die Trinkpausen den Fußball verändern Und: DFB-Team: Manuel Neuer traut der Mannschaft "den großen Wurf" zu

Mehr WM-News

- Anzeige -
- Anzeige -