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WM 2026: FIFA reagiert auf Tuchel-Kritik und passt Fotografen-Position an

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen.."

Videoclip • 02:27 Min

Die Kritik von Thomas Tuchel über die Position der Fotografen bei der Nationalhymne zeigt Wirkung. Die FIFA handelt offenbar.

Nach der Fotografen-Kritik von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat der Weltverband FIFA offenbar eingelenkt. Um den Trainern während der Nationalhymnen vor den WM-Spielen eine freiere Sicht zu ermöglichen, sollen die Fotografen ab sofort näher an der Mittellinie aufgestellt werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

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"Konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen"

Nach dem Auftaktsieg der Three Lions gegen Kroatien (4:2) hatte sich Tuchel an die FIFA gewandt und "inständig" um eine Änderung gebeten. "Es war heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber ich stand einen halben Meter vor einer Wand aus 50 Fotografen und konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen. Das hat mir das Erlebnis ein wenig verdorben", sagte der frühere Trainer des FC Bayern über sein WM-Debüt.

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Einen Tag später änderte die FIFA offenbar ihre Richtlinien. Erstmals kam das neue Verfahren demnach beim Spiel der Gruppe A am Donnerstag zwischen Tschechien und Südafrika (1:1) zum Einsatz.

England hatte am Mittwoch in Dallas gespielt. Das Stadion dient gewöhnlich als Heimspielstätte der Dallas Cowboys, durch Anpassungen des zu kleinen NFL-Spielfeldes für die WM ging an den Seiten etwas Platz verloren, dadurch wurde auch der Raum für Trainer und Fotografen bei den Hymnen eingeschränkt.

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