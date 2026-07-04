WM 2026 - Kap Verde scheidet gegen Argentinien erhobenen Hauptes aus: "Wie ein Sieg"

ran Fußball WM 2026: Kane wie Messi! Klopp sieht "perfektes WM-Spiel" Videoclip • 04:23 Min Link kopieren Teilen

Kap Verde liefert im Sechzehntelfinale gegen Argentinien eine fast heroische Leistung und lässt den amtierenden Weltmeister bis tief in die Verlängerung hinein zittern. Nach der Niederlage trauert der Inselstaat aber nicht lange, sondern ist stolz auf eine starke WM.

Lange schnupperte Kap Verde an der größten WM-Sensation der Geschichte - am Ende scheiterte der Außenseiter gegen den Weltmeister nur knapp. Die Enttäuschung bei Torwartheld Vozinha und seinen Mitspielern wich aber schnell dem Stolz über das Erreichen des Sechzehntelfinals. "Das Volk von Kap Verde darf seinen Spielern dankbar sein. Sie haben unser Land auf der ganzen Welt würdig vertreten", sagte Nationaltrainer Pedro Leitao Brito: "Für uns fühlt sich das wie ein Sieg an."

Kap-Verde-Trainer Brito: "Erfüllt uns mit Stolz" Der Coach der kleinsten Nation, die sich je für die K.o.-Phase einer WM qualifiziert hatte, haderte nicht lange mit der Pleite in einem Krimi gegen Argentinien (2:3 n.V.). "Besonders in der Verlängerung hatten wir das Gefühl, Argentinien noch einmal ernsthaft gefährden zu können", sagte Brito. Dass sein Team die Albiceleste "bis tief in die Verlängerung hinein" unter Druck gesetzt habe, "erfüllt uns mit Stolz". Das Überraschungsteam der WM verlässt die USA erhobenen Hauptes. "Während des gesamten Turniers wollten wir Fußball spielen – selbst gegen die besten Mannschaften der Welt", sagte Brito: "Wir haben nie versucht, das Spiel zu zerstören oder Zeit zu schinden. Wir wollten jedem Gegner auf Augenhöhe begegnen." Diese Leistung werde "in die Geschichte unseres Landes eingehen". Und vielleicht, ergänzte er, "gibt sie auch anderen kleinen Nationen Hoffnung, dass man mit Organisation, Charakter und harter Arbeit Großes erreichen kann."

- Anzeige -