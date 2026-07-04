Struff in Wimbledon: "Arsch aufreißen" für das Viertelfinale

Die deutschen Augen richten sich in Wimbledon nicht nur auf Alexander Zverev: Jan-Lennard Struff feiert beim traditionsreichen Turnier in London eine Premiere - und will jetzt mehr.

Jan-Lennard Struff hat mit dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon schon alle Erwartungen übertroffen - doch nun soll die Reise im All England Club auch nicht in der Runde der letzten 16 enden. "Jedes Match ist 50:50", sagte der Warsteiner vor seinem Duell mit dem Polen Hubert Hurkacz: "Ich werde alles auf dem Platz lassen und mir den Arsch aufreißen."

Auf dem Weg in das Achtelfinale hatte Struff beim 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 gegen den favorisierten Russen Daniil Medwedew eine bärenstarke Leistung gezeigt, sich dabei in allen Sätzen nach (teils deutlichem) Rückstand zurückgekämpft. "Es war Wahnsinn", sagte der 36-Jährige: "Dass ich ihn in drei Sätzen schlage, ist unglaublich."

Im dritten Satz ereignete sich dabei eine kuriose Szene. Beim Stand von 2:5 bei eigenem Breakball forderte Struff einen Videobeweis, wollte überprüfen lassen, dass der Ball von Medwedew wirklich über das Netz gegangen war. Die Bilder belegten, dass er das nicht getan hatte, sondern zwischen Pfosten und Netzkante durchgeflogen war.

Für den Schiedsrichter sei es "unmöglich zu sehen" gewesen, sagte Struff: "Aber ich habe mir gedacht: Ja gut, das ist nicht möglich, das geht nicht."