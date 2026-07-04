WM 2026 - "Hölle von Miami": Pressestimmen zum Argentinien-Drama gegen Kap Verde

ran Fußball WM 2026: Zigarre, Tanz, Ekstase! Kap Verdes Kabine dreht durch Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Der Weltmeister wackelte, aber er fiel nicht: Argentinien hat die wohl größte Blamage der WM-Geschichte nur mit größter Mühe verhindert - und Kap Verdes Märchen dramatisch beendet. Die internationale Presse feiert den Außenseiter dennoch.

Kap Verde scheidet im Sechzehntelfinale gegen Argentinien zwar aus, der große Kampf gegen den amtierenden Weltmeister aus Argentinien und die generell sensationelle WM des Neulings bringt dem Inselstaat jede Menge Sympathien ein. ran zeigt die internationalen Pressestimmen zu Argentiniens Zittersieg.

England The Guardian: "Kap Verde droht mit einer Sensation, bevor Argentinien in einem WM-Klassiker die Herzen der Fans bricht." The Independent: "Die denkbar beste Rechtfertigung für eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften. Kap Verde gab sich nicht mit der Situation zufrieden und versuchte nicht, den Gegner zu frustrieren. Sie kämpften bis zum Schluss, erzielten zwei fantastische Tore und hätten den Titelverteidiger beinahe gedemütigt." The Sun: "Deroy Duartes Treffer in der 59. Minute war schon atemberaubend, aber Sidny Cabrals Tor in der Verlängerung wird als einer der größten Momente der WM-Geschichte in die Annalen eingehen."

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Argentinien Clarín: "Argentinien besiegt Kap Verde in einem Spiel voller Qual und steht im Achtelfinale." La Nación: "Triumph und Erleichterung. Argentinien gewinnt ein Spiel, das sie fast die Weltmeisterschaft gekostet hätte. Ein hart erkämpftes 3:2 gegen Kap Verde brachte Erleichterung in der Hölle von Miami." Olé: "Unglaublich und nervenaufreibend: Argentinien gewinnt in der Verlängerung 3:2 gegen Kap Verde und steht im Achtelfinale."

Spanien Marca: "Die Verlängerung bewahrt Argentinien vor einem WM-Wunder von Kap Verde." AS: "Kap Verde treibt Messis Argentinien bis an die Grenze des Leidens." Mundo Deportivo: "Argentinien wird im Achtelfinale gegen Ägypten spielen, aber Kap Verde hat es geschafft, als Überraschungsmannschaft dieses Turniers zu gelten. Fast hätte es einen Stern verdient. Einen blauen. Wie sein Trikot. Den Stern der Nationalmannschaft, die bei ihrem WM-Debüt die Welt hat erzittern lassen." Sport: "Argentinien musste bis in die Verlängerung leiden, um den härtesten Neuling dieser Weltmeisterschaft zu bezwingen - einen Gegner, der zweimal ausglich und erst durch die Standard-Abteilung des Titelverteidigers zu Fall gebracht wurde."

USA CBS: "Argentinien übersteht Schreckmoment: Die Titelverteidiger wurden vom Überraschungsteam des Turniers bis an ihre Grenzen gefordert." USA Today: "Ein absoluter Klassiker! Lionel Messi und Titelverteidiger Argentinien entgingen nur knapp der größten Überraschung in der Geschichte der Weltmeisterschaft."

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Frankreich L’Équipe: "Der reine Wahnsinn. Argentinien ringt ein heldenhaftes Kap Verde nach Verlängerung nieder und zieht ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein."