WM 2026 - Lionel Messi nach Zittersieg erleichtert: "Wir kommen zurück"

ran Fußball WM 2026: Kane wie Messi! Klopp sieht "perfektes WM-Spiel" Videoclip • 04:23 Min Link kopieren Teilen

Der amtierende Weltmeister Argentinien, angeführt von Lionel Messi, wankt - fällt aber nicht. Gegen Fußball-Zwerg Kap Verde muss die "Albiceleste" sogar in die Verlängerung, rettet sich aber dank eines Eigentors ins Achtelfinale - und kommt mit dem Schrecken davon.

Als Argentinien die "Hölle von Miami" überstanden und die wohl größte Blamage der WM-Geschichte abgewendet hatte, atmete Lionel Messi tief durch. Und mit ihm eine ganze Fußballnation. "Trinkt einen Tee, um euch etwas zu beruhigen. Das werde ich jetzt wohl auch tun", riet Trainer Lionel Scaloni seinen Landsleuten nach dem denkwürdigen Sechzehntelfinale gegen den Außenseiter Kap Verde (3:2 n.V.). "Es wäre Wahnsinn gewesen, hier zu verlieren", sagte der Weltmeister-Coach im Anschluss an den Krimi in seinem 100. Spiel als Chef der Albiceleste. Messi betonte dagegen, dass es bei einer WM nunmal "keine Geschenke" gebe. "Manchmal neigen wir dazu, Nationalmannschaften nur nach ihrem Namen zu beurteilen. Aber heute kann jede Mannschaft, die sich qualifiziert und auf diesem Niveau mithält, jedem Gegner Probleme bereiten", sagte er.

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