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WM 2026: Kap Verde vs. Saudi-Arabien live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker - Übertragung, Liveticker und Infos
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These
Videoclip • 01:39 Min
Kap Verde und Saudi-Arabien beenden ihre Gruppenspiele in Gruppe H mit einem Duell im Houston-Stadion. Alles Wichtige zu Anpfiff, Sendern und Kadern im Überblick.
Das sportliche Großereignis des Sommers steuert in der Gruppe H auf seinen entscheidenden Showdown zu.
Der WM-Debütant Kap Verde fordert die erfahrene Auswahl aus Saudi-Arabien heraus. Für beide Nationalmannschaften geht es am letzten Spieltag der Vorrunde um das begehrte Ticket für die K.-o.-Runde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Während die "Blauen Haie" von den Kapverden die Sensation perfekt machen wollen, stehen die "Green Falcons" unter massivem Erfolgsdruck.
WM-Debütant Kap Verde trifft in Houston auf Saudi-Arabien, wenn in Gruppe H die letzten Entscheidungen fallen. Das Match verspricht Hochspannung, da die Platzierungen in dieser Gruppe die unmittelbaren Gegner für die nächste Runde definieren:
Der Sieger der Gruppe H trifft im Sechzehntelfinale in Los Angeles auf den Zweitplatzierten der Gruppe J.
Der Gruppenzweite aus Gruppe H bekommt es in Miami mit dem Sieger der Gruppe J zu tun.
Sollte sich der Drittplatzierte der Gruppe H als eines der acht besten Teams für die nächste Runde qualifizieren, wartet ein Duell mit dem Sieger der Gruppe A, G, I oder L in Atlanta, Mexiko-Stadt, New York/New Jersey oder Seattle.
Kap Verde vs. Saudi-Arabien heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 19:00 Uhr
Spielort: NRG Stadium, Houston, Texas (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe H
Wer überträgt Kap Verde gegen Saudi-Arabien live im TV und Stream?
Das entscheidende Gruppenspiel wird live im Free-TV von der ARD sowie im Pay-TV bei MagentaTV übertragen. Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream auf Joyn für das Spiel zwischen den Kap Verden und Saudi-Arabien.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 MinBald verfügbar
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WM 2026: Kap Verde vs. Saudi-Arabien heute im Liveticker
Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, verpasst mit dem kostenlosen Live-Ticker auf ran.de kein Highlight des WM-Duells Kap Verde gegen Saudi-Arabien.
Kap Verde gegen Saudi-Arabien: Der direkte Vergleich
Wer im Vorfeld des entscheidenden WM-Gruppenspiels in der Gruppe H nach historischen Mustern, vergangenen Aufregern oder statistischen Trends zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien sucht, wird überrascht: Der direkte Vergleich (Head-to-Head) ist ein völlig unbeschriebenes Blatt.
Die beiden Nationen standen sich im internationalen Fußball noch nie zuvor in einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel gegenüber. Das Duell im Houston-Stadion ist eine waschechte Premiere auf der ganz großen Weltbühne.
Der Spielort: NRG Stadium
Das NRG Stadium bietet die perfekte Bühne für dieses Endspiel. Die Arena verfügt über reichlich Fußballtradition und war bereits Austragungsort des MLS All-Star Games, zahlreicher Länderspiele der USA und Mexikos sowie von drei Partien der Copa América Centenario im Jahr 2016.
Das im Jahr 2002 eröffnete Stadion ist zudem weltberühmt als Schauplatz des jährlichen Houston Rodeo. Die Arena besitzt ein hochmodernes, ausfahrbares Dach und ist in den USA besonders für ihre markante "Bull Pen"-Tribüne bekannt, auf der normalerweise die lautstärksten Fans der NFL-Mannschaft Houston Texans für Stimmung sorgen. Bei der Weltmeisterschaft 2026 werden im Houston-Stadion insgesamt sieben Spiele ausgetragen - fünf Gruppenspiele und zwei K.-o.-Partien.
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