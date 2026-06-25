Fußball-WM
WM 2026 - Der Weg des DFB-Teams ins Finale: Acht mögliche Gegner im Sechzehntelfinale für Deutschland - das sind die wahrscheinlichsten Optionen
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Das DFB-Team steht bei der WM bereits als Gruppensieger fest. Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft?
Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.
Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
Am Donnerstag wartet mit der Partie gegen Ecuador (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in East Rutherford, New Jersey, das letzte Gruppenspiel.
Wie aber geht es danach weiter?
Klar ist schon jetzt: Das erste K.o.-Spiel, das Sechzehntelfinale, steigt für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag, dem 29. Juni.
Um 22:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Stadion der New England Patriots in Foxborough nahe Boston der Anpfiff. Der mögliche Gegner ist aber noch gänzlich unklar.
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Acht mögliche DFB-Gegner für das erste K.o.-Spiel
Für die DFB-Auswahl geht es gegen einen Gruppendritten. Dieser kommt dabei aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Das bedeutet: Aktuell gibt es noch acht mögliche Gegner für das erste K.o.-Spiel einer deutschen Auswahl bei einer WM seit dem Finale 2014.
In der Gruppe A ist Südkorea mit drei Punkten und einem Torverhältnis von minus eins Dritter geworden. In der Gruppe B steht Bosnien-Herzegowina als Tabellendritter fest und auch bereits fix in der K.o.-Phase.
In der Gruppe C wurde Schottland Dritter, aus der Gruppe D sind Australien und Paraguay mögliche Gegner. Und in der Gruppe F kämen noch die Niederlande, Schweden oder Japan infrage.
Gegner steht erst kurz vor dem Spiel fest
Welche Mannschaft letztlich das DFB-Team erwartet, wird sicher erst am Sonntagmorgen deutscher Zeit feststehen - und das, obwohl die möglichen Gegner ihr letztes Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag absolvieren.
Weil die finalen Gruppenspiele aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden, könnte sich die Tabelle der Dritten eben bis zum Schluss verschieben.
Am wahrscheinlichsten ist - Stand Donnerstagmorgen (25. Juni) - ein Duell gegen Paraguay. Laut "Football meets Data" kommt es zu 40,7 Prozent zu einem Duell mit den Südamerikanern.
Ebenfalls wahrscheinlich ist derzeit eine Partie gegen Australien (33,6 Prozent). Die weiteren Möglichkeiten sind hingegen deutlich geringer.
Schweden (neun Prozent), Schottland (7,5 Prozent), Südkorea (5,1 Prozent) und Japan (3,9 Prozent) gelten als unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeiten für Spiele gegen die Niederlande oder Bosnien-Herzegowina sind zudem verschwindend gering.
Gegner kommt wohl aus Gruppe C oder D
Julian Nagelsmann möchte daran aber nicht viele Gedanken verschwenden. "Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu – mal früher, mal später. Aber es sind sowieso alles gute Teams, die uns bevorstehen", gibt sich der Bundestrainer diesbezüglich locker.
Eine Tendenz gibt es allerdings schon, denn die FIFA hat für das Prozedere der Gruppendritten eine genau festgelegte Matrix. Insgesamt gibt es genau 495 verschiedene Konstellationen, für Deutschland bedeutet das Folgendes:
In 231 von 495 Fällen kommt der Gegner im Sechzehntelfinale aus der Gruppe C, aktuell wäre das Schottland. Aber Gruppe D ist mit 212 Fällen ebenfalls gut im Rennen - Paraguay oder Australien.
Unter den eher theoretischen Konstellationen wartet 35 Mal ein Team aus Gruppe F - Schweden, Japan oder die Niederlande. 16 Szenarien führen zu einem Gegner aus Gruppe A (Südkorea), lediglich eines zu einem Duell mit einem Vertreter der Gruppe B (Bosnien-Herzegowina).
Frankreich droht im Achtelfinale
Eine bärenstarke Mannschaft droht übrigens spätestens im Achtelfinale. Denn in Philadelphia könnte am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, ab 23 Uhr mit Frankreich der wahrscheinlich größte Titelanwärter warten.
Voraussetzung wäre, dass Les Bleus in der Gruppe I mit Norwegen und Senegal Gruppensieger werden - und ebenfalls das Achtelfinale erreichen.
Die weitere Reise ginge fürs Viertelfinale (9. Juli/22 Uhr) zurück nach Foxborough. In der Vorschlussrunde müsste die DFB-Auswahl in Arlington bei Dallas ran (14. Juli, 21 Uhr), das Finale steigt am 19. Juli (21 Uhr) in East Rutherford nahe New York.
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