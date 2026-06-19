WM 2026
WM 2026: Kein Unterhalt, keine WM - Argentinien verbietet abwesenden Eltern Reise in die USA
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
WM 2026: NFL-Star bringt Messi-Ziege zum Argentinien-Spiel
Videoclip • 01:02 Min
Argentinien hat die Namen von tausenden Eltern, die mit den Unterhaltszahlungen hinterherhinken, an die USA weitergegeben, um zu verhindern, dass abwesende Eltern die WM vor Ort anschauen können.
Rund 13.000 Eltern aus Argentinien wurde die Einreise in die USA und das Erwerben von WM-Tickets verboten. Dafür wurde eine Liste des argentinischen Registers für Unterhaltsschuldner (RPAM) an die US-amerikanischen Behörden weitergegeben, mit der Bitte, diese Schuldner nicht einreisen zu lassen.
"Wer einer so grundlegenden Verpflichtung wie der Versorgung seiner Kinder nicht nachkommt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Wenn sie nicht für die Bedürfnisse ihrer Kinder sorgen, wird ihnen der Zutritt zum Stadion verwehrt", begründete der Bürgermeister von Buenos Aires, Jorge Macri, gegenüber "La Nacion".
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WM 2026: Tausende argentinische Fans dürfen nicht in die USA einreisen
"Wir bauen eine bewährte Praxis aus, die sich als wirksam erwiesen hat, um diejenigen, die Unterhalt schulden, zur Begleichung ihrer Schulden zu bewegen", sagte Mora Namdar, Staatssekretärin für konsularische Angelegenheiten. Derselbe Ansatz wird seit 2023 in argentinischen Stadien angewendet.
Im Rahmen des Programms "Safe Stands" wurden bei über 1.300 Fußballspielen in Argentinien mehr als vier Millionen Zuschauer überprüft. Im Zuge dessen haben die Behörden über tausend Personen identifizieren können, gegen die offene Haftbefehle vorlagen, und zahlreiche Personen, gegen die Stadionverbote wegen Gewaltdelikten verhängt wurden.
Neben Unterhaltsschuldnern wurden auch die Namen von Personen, die in Verbindung mit Hooligan-Szenen stehen oder wegen gewalttätiger Verbrechen verurteilt wurden, an die USA weitergegeben.
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