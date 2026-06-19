WM 2026: Kein Unterhalt, keine WM - Argentinien verbietet abwesenden Eltern Reise in die USA

ran Fußball WM 2026: NFL-Star bringt Messi-Ziege zum Argentinien-Spiel Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Argentinien hat die Namen von tausenden Eltern, die mit den Unterhaltszahlungen hinterherhinken, an die USA weitergegeben, um zu verhindern, dass abwesende Eltern die WM vor Ort anschauen können.

Rund 13.000 Eltern aus Argentinien wurde die Einreise in die USA und das Erwerben von WM-Tickets verboten. Dafür wurde eine Liste des argentinischen Registers für Unterhaltsschuldner (RPAM) an die US-amerikanischen Behörden weitergegeben, mit der Bitte, diese Schuldner nicht einreisen zu lassen. Hat Deutschland ein Pressingproblem? Die DFB-Abwehr muss vor allem ganz vorn besser werden "Wer einer so grundlegenden Verpflichtung wie der Versorgung seiner Kinder nicht nachkommt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Wenn sie nicht für die Bedürfnisse ihrer Kinder sorgen, wird ihnen der Zutritt zum Stadion verwehrt", begründete der Bürgermeister von Buenos Aires, Jorge Macri, gegenüber "La Nacion".

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