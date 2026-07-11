WM 2026 - Kuriose Szene: Ball berührt vor England-Tor ein Kameraseil

Konfusion um Englands Ausgleich im Viertelfinal-Spiel gegen Norwegen. Das 1:1 von Jude Bellingham hätte wohl gar nicht zählen dürfen.

Norwegens Torhüter Örjan Nyland rannte nach dem englischen Ausgleich sofort zum Schiedsrichter und deutete nach oben, doch es half nichts: Weil der Ball vor dem Treffer das Seil einer Sky-Cam berührt hatte, herrschte beim WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England kurz Konfusion. Das Tor von Jude Bellingham in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zählte dennoch.

Nach einem Abstoß hatte der Ball das Seil touchiert, wenig später fiel der Ausgleich. Nach Ansicht des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Mark Clattenburg hätte der VAR eingreifen und die Szene überprüfen müssen.

"Wenn der Ball ein Objekt berührt, das nicht zum Spielfeld gehört, muss das Spiel unterbrochen werden", sagte der 51 Jahre alte Engländer bei FOX. Schiedsrichter Clément Turpin (Frankreich) hatte die Szene aber offenbar gar nicht mitbekommen.