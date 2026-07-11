Fußball: Paolo Maldini steigt bei Italiens Nationalteam ein - Unterstützung aus Brasilien

Paolo Maldini arbeitet künftig daran, Italiens Nationalmannschaft wieder auf Touren zu bekommen. Unterstützung bekommt er aus Brasilien.

Fußball-Ikone Paolo Maldini wird den Neuaufbau der italienischen Nationalmannschaft als Technischer Direktor des Verbandes FIGC leiten. Das gab der neue Verbandspräsident Giovanni Malagò am Samstag bekannt. Dem 58 Jahre alten Maldini zur Seite steht als Berater der Brasilianer Leonardo, ehemaliger Sportdirektor von Paris Saint-Germain.

Die erste Aufgabe des Duos ist die Wahl des neuen Nationaltrainers. Im Gespräch sind zwei Kandidaten, die beide bereits die Squadra Azzurra betreut haben: Roberto Mancini, 2021 mit Italien Europameister, und Antonio Conte.

Maldini war von 2018 bis 2019 als Direktor für strategische Entwicklung im Bereich Sport bei der AC Mailand tätig, für die er als Aktiver 647 Serie-A-Spiele absolviert hatte. Von 2019 bis 2023 hatte er bei Milan zudem als Technischer Direktor gearbeitet.

Hauptziel der neuen Führungsriege wird es, Italien zur WM 2030 zu führen. Der viermalige Weltmeister war zuletzt dreimal in Folge in der Qualifikation gescheitert.