Fußball
WM 2026: Lionel Messi nennt seine Titel-Favoriten - und spricht auch über Deutschland
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
WM 2026: Sexismus gegen Schiedsrichterinnen? Ex-DFB-Star packt aus
Videoclip • 01:21 Min
Lionel Messi hat den Fans aus seiner Heimat Argentinien Hoffnungen auf einen zweiten WM-Titel in Folge gemacht. Wer seine Favoriten für das Turnier im Sommer sind, hat er in einem Interview preisgegeben.
Der amtierende Weltmeister Argentinien steht im Sommer vor der Mission Titelverteidigung. Laut Superstar und Kapitän Lionel Messi sei das nicht unmöglich.
In einem YouTube-Interview mit Moderator Pollo Alvarez nannte er vor allem Frankreich als gefährlichen Konkurrenten um den Pokal.
Allerdings traut er auch seiner Mannschaft alles zu: "Es gibt viele Spieler, die mit Verletzungen oder mangelnder Spielpraxis zu kämpfen haben, aber die Wahrheit ist: Wenn die Mannschaft zusammen ist, hat sie bewiesen, dass sie konkurrenzfähig ist und immer gewinnen will."
Messi sieht Frankreich als Titel-Favorit bei der WM
Neben den Franzosen sei auch Spanien "in besserer Form". Trotzdem rechnet er mit einem ausgeglichenen Turnier.
Im Finale 2022 war es die französische Nationalmannschaft, die man im Finale bezwingen konnte. "Stand heute ist Frankreich wieder in großartiger Form. Sie haben eine Menge Spieler auf höchstem Niveau", fügte der achtmalige Ballon-d'Or-Sieger an.
Ob er selbst am Turnier teilnehmen wird, ist noch nicht bestätigt. Es wird allerdings davon ausgegangen.
Auch mit dieser Aussage unterstrich er seinen Leistungsanspruch: "Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann. Ich bin ehrgeizig, will bei allem gewinnen … Ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen."
Aktuelle Livestreams auf Joyn:
WM 2026: Deutschland zählt für Messi nicht zu den Favoriten
Des Weiteren zählt er Brasilien und Spanien zu den Favoriten und bezeichnete Portugal als "sehr konkurrenzfähig". Auch mit traditionellen Fußball-Riesen wie Deutschland und England müsse man rechnen.
Jedoch zählt er diese nicht zum engeren Favoritenkreis.
Mehr entdecken
WM
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF haben die TV-Rechte - viele Spiele sind trotzdem nicht frei zu sehen
WM
Kommentar: Hoeneß-Kritik an Nagelsmann ist hart, aber richtig
WM
WM 2026: Iran will teilnehmen - unter zehn Bedingungen
WM
Verfrühte Sommerpause: Drei Monate keine Schule in Mexiko
WM
Spielplan der Türkei bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeiten und Infos zu Free-TV-Übertragungen
Fußball
Hoeneß ätzt gegen Nagelsmann: "Glaubt, er gewinnt das Spiel"