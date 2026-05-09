ran Fußball WM 2026: Sexismus gegen Schiedsrichterinnen? Ex-DFB-Star packt aus Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Lionel Messi hat den Fans aus seiner Heimat Argentinien Hoffnungen auf einen zweiten WM-Titel in Folge gemacht. Wer seine Favoriten für das Turnier im Sommer sind, hat er in einem Interview preisgegeben.

Der amtierende Weltmeister Argentinien steht im Sommer vor der Mission Titelverteidigung. Laut Superstar und Kapitän Lionel Messi sei das nicht unmöglich. In einem YouTube-Interview mit Moderator Pollo Alvarez nannte er vor allem Frankreich als gefährlichen Konkurrenten um den Pokal. Allerdings traut er auch seiner Mannschaft alles zu: "Es gibt viele Spieler, die mit Verletzungen oder mangelnder Spielpraxis zu kämpfen haben, aber die Wahrheit ist: Wenn die Mannschaft zusammen ist, hat sie bewiesen, dass sie konkurrenzfähig ist und immer gewinnen will."

Messi sieht Frankreich als Titel-Favorit bei der WM Neben den Franzosen sei auch Spanien "in besserer Form". Trotzdem rechnet er mit einem ausgeglichenen Turnier. Im Finale 2022 war es die französische Nationalmannschaft, die man im Finale bezwingen konnte. "Stand heute ist Frankreich wieder in großartiger Form. Sie haben eine Menge Spieler auf höchstem Niveau", fügte der achtmalige Ballon-d'Or-Sieger an. Ob er selbst am Turnier teilnehmen wird, ist noch nicht bestätigt. Es wird allerdings davon ausgegangen. Auch mit dieser Aussage unterstrich er seinen Leistungsanspruch: "Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann. Ich bin ehrgeizig, will bei allem gewinnen … Ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen."

- Anzeige -

- Anzeige -