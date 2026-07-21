WM 2026 - Lothar Matthäus erkennt Spanien als Vorbild: "Deutschland kann sich einiges abschauen"

Vom Weltmeister könne auch das DFB-Team einiges lernen, ist der Rekordnationalspieler überzeugt. An der Qualität fehle es in der deutschen Auswahl nicht.

"Auch wir haben gute junge Spieler", betonte Matthäus, wichtig sei jedoch, dass diese "nicht verhätschelt und richtig geführt werden." Er habe das Gefühl, "dass die jungen Spieler in Spanien geerdeter sind als bei uns." Die U19 des DFB verlor das Finale der EM gegen Spaniens Junioren.

Lothar Matthäus sieht Weltmeister Spanien als Vorbild für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Von Spanien kann sich auch Deutschland einiges abschauen", schrieb der 65-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

DFB-Team: Jürgen Klopp muss "wie ein zweiter Vater sein"

An der Qualität jedenfalls mangelt es dem DFB-Team laut Matthäus nicht: "Einige sagen, wir hätten zu wenig Qualität, aber einige der deutschen Nationalspieler stehen bei Real Madrid, Arsenal oder Bayern München unter Vertrag! Dort zeigen sie, dass sie es können!", machte der deutsche Rekordnationalspieler klar.

Umso wichtiger sei es nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay, dass der designierte Nachfolger des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, die Spieler wieder einfange und klare Positionen für sie festlege. "Und er muss eine Mannschaft kreieren, in der jeder für jeden bis zum Umfallen kämpft", forderte Matthäus.

Der Trainer müsse für seine Spieler "wie ein zweiter Vater sein, er darf sie nicht fallen lassen, sondern muss sie stärken, auch wenn sie mal schlecht spielen", führte Matthäus aus, der sich zudem für einen direkten Weg der Kommunikation stark machte: "Wenn ich den Spielern etwas zu sagen habe, dann sage ich es ihnen persönlich und nicht in den Medien."