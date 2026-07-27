Andre Pirlo wird doch nicht Nationaltrainer Italiens. Einem Bericht zufolge könnte seine mögliche Nähe zu Russland zu einem Problem geworden sein.

Andrea Pirlo wird doch nicht neuer Nationaltrainer Italiens. Das verkündete der ehemalige Mittelfeld-Maestro selbst. Damit muss Italien sich nach einem neuen Kandidaten umsehen, Pep Guardiola hatte zuvor wohl schon abgesagt.

"Aus Respekt vor den Institutionen, dem Verband und allen Beteiligten habe ich mich bisher dafür entschieden, zu schweigen, doch nachdem ich gestern Abend erfahren habe, dass ich nicht mehr als Kandidat für den Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft im Gespräch bin, halte ich es für notwendig, einige Aspekte zu klären", schrieb Pirlo in einem längeren Statement.

Über die Gründe für diese Entscheidung machte der Trainer keine Angaben. Laut "Gazzetta dello Sport" wurde Pirlos seine Verbindung zum russischen Wettanbieter "Fonbet" zum Verhängnis.

Wie das Blatt zuvor berichtete, ließ der neue Präsident des italienischen Fußball-Verbandes FIGC, Giovanni Malagò, die Geschäftsbeziehungen des früheren Weltmeisters zu dem Wettanbieter prüfen.