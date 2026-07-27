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Neymar mit nächstem Eklat: Superstar soll beim FC Santos junge Teamkollegen beleidigt haben
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Aus gegen Norwegen - Neymar weint bittere Tränen
Videoclip • 40 Sek
Brasiliens Superstar Neymar sorgt bei seinem Klub FC Santos wieder einmal für Probleme: Der 34-Jährige soll zwei jüngere Mitspieler beleidigt haben.
Wieder einmal Negativ-Schlagzeilen rund um Brasilien-Superstar Neymar. Der 34-Jährige soll beim Meisterschaftsspiel zwischen seinem Klub FC Santos und Chapecoense am Samstag wohl gleich zwei seiner Teamkollegen in der Kabine angegangen sein.
Laut "Globo Esporte" beschimpfte er den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler Gabriel Bontempo als "Scheiße" und fügte an, dieser werde in der kommenden Spielzeit nur in der zweitklassigen Serie B kicken.
Und auch der 19 Jahre alte Abwehrspieler Joao Ananias soll Neymar zum Opfer gefallen sein. Demnach sprach der Superstar in respektloser Art und Weise über mangelnde technische Fähigkeiten des Verteidigers.
Santos hatte zur Pause mit 1:0 geführt, in der zweiten Halbzeit änderte sich aber das Spiel. Chapecoense übernahm die Führung, das 1:2 fiel dabei durch ein Eigentor von Ananias.
Immerhin: Neymar glich mit einem späten Elfmeter zum 2:2-Endstand aus. Es war sein erstes Spiel für den brasilianischen Klub nach der Fußball-WM.
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Neymar sorgt immer wieder für Zoff beim FC Santos
Die beiden betroffenen Youngster wollten die Vorfälle auf Nachfrage des Mediums nicht konkret bestätigen, sprachen laut der Meldung aber von "allgemeinen Zurechtweisungen" des Superstars.
Neymar selbst soll am Sonntag nicht am Training teilgenommen, und auch das Klubgelände ohne Erlaubnis frühzeitig verlassen haben.
Dem Bericht nach sind Mitspieler, Trainer und Klubführung ob des Verhaltens des Routiniers verärgert, so soll grundsätzlich ein angespanntes Verhältnis herrschen.
Bereits in der Vergangenheit hatte Neymar mehrfach Zoff mit Teamkollegen. Ex-Mitspieler Deivid Washington, inzwischen beim FC Chelsea aktiv, wurde derart heftig von ihm kritisiert, dass er in Tränen ausbrach. Robinho Jr. wurde sogar während einer Trainingseinheit von Neymar geschlagen, wofür sich dieser später entschuldigte.
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