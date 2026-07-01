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WM 2026: Mehrere Tote rund um Mexikos Sieg gegen Ecuador

Veröffentlicht:

von SID/ran.de

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"Manchmal ein bisschen patzig"- Hummels äußert sich klar zu Nagelsmann

Videoclip • 04:33 Min

Trauriges Unglück in Mexiko: Bei den Feierlichkeiten nach dem WM-Sieg über Ecuador kam es zu mehreren Todesfällen.

Mehrere Menschen sind im Rahmen eines WM-Fanfestes in Mexiko-Stadt nach dem Sechzehntelfinale zwischen der mexikanischen Nationalmannschaft und Ecuador (2:0) ums Leben gekommen.

Sowohl eine Frau im Alter von 19 Jahren als auch ein 44-Jähriger erstickten nach Abpfiff der Partie am Dienstagabend, das bestätigten lokale Behörden. Nach übereinstimmenden Medienberichten war eine Gruppe von Menschen gegen eine öffentliche Toilette gedrückt worden. Zudem starb später auch eine 48-jährige Frau im Krankenhaus. Bei ihr war ebenfalls Erstickung die Todesursache.

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WM 2026: Tödlicher Unfall nach Mexiko-Sieg

Der Unfall in der mexikanischen Hauptstadt ereignete sich im Stadtteil Colonia Juárez. Nach Meldungen über Verletzte rückten Rettungskräfte zum Einsatzort aus, konnten die Betroffenen jedoch nicht wiederbeleben. Inzwischen wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Mehr als eine Million Fans hatten sich am Dienstag an verschiedenen Orten in der Stadt versammelt, um den Sieg der Mexikaner zu feiern. Durch den ersten Erfolg in einer WM-K.o.-Runde seit 40 Jahren qualifizierte sich der Co-Gastgeber für das Achtelfinale.

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WM 2026: Weiterer Toter in Cabo San Lucas

Ein weiterer Todesfall ereignete sich zudem im Touristenort Cabo San Lucas. Vergangene Woche war dort nach Mexikos Sieg gegen Tschechien ein Autofahrer aus ungeklärten Umständen in eine Menschenmenge gefahren und hatte dabei 17 Personen verletzt.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, war der Fahrer anschließend von wütenden Fans aus dem Auto gezogen und schwer verprügelt worden. Nun ist er wohl an den Folgen der Verletzungen gestorben.

Das Portal "Novedades Yucatán" schrieb, dass der Mann geradezu "gelyncht" worden sei.

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