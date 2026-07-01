taff Wie geht's nach dem WM-Aus für die Deutsche Nationalmannschaft weiter? Videoclip • 02:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der VfL Bochum eröffnet die Saison 2026/27 der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das Spiel gibt es live in SAT.1 und auf Joyn.

Das Eröffnungsspiel der Saison 2026/27 der 2. Bundesliga steigt zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. Das gab die DFL offiziell bekannt. Angesetzt ist das erste Spiel der neuen Saison für Freitag, den 7. August. Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion, der Heimspielstätte der Bochumer. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. 150 Ermittler: Razzia auf dem DFB-Gelände Die gute Nachricht für alle Fans ist, dass das Spiel live im Free-TV zu sehen ist. SAT.1 überträgt den Auftakt in die neue Saison live, zudem läuft die Partie auch im Livestream auf Joyn.

Jetzt ist es raus: VfL Bochum empfängt Hertha BSC am 7.August zum Auftakt der 2. Bundesliga . Ihr könnt live dabei sein in Sat.1! Konstantin hat es am schnellsten gefunden. Mit dem Fahrrad schnell vom Brandenburger Tor zur Weltzeituhr am Alexanderplatz gedüst und sich den Umschlag geschnappt. Bild: IG @ransport

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