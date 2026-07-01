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2. Bundesliga

2. Bundesliga: VfL Bochum eröffnet Saison 2026/27 mit Heimspiel gegen Hertha BSC

Aktualisiert:

von ran.de

taff

Wie geht's nach dem WM-Aus für die Deutsche Nationalmannschaft weiter?

Videoclip • 02:15 Min • Ab 12

Der VfL Bochum eröffnet die Saison 2026/27 der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das Spiel gibt es live in SAT.1 und auf Joyn.

Das Eröffnungsspiel der Saison 2026/27 der 2. Bundesliga steigt zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. Das gab die DFL offiziell bekannt.

Angesetzt ist das erste Spiel der neuen Saison für Freitag, den 7. August. Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion, der Heimspielstätte der Bochumer. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Die gute Nachricht für alle Fans ist, dass das Spiel live im Free-TV zu sehen ist. SAT.1 überträgt den Auftakt in die neue Saison live, zudem läuft die Partie auch im Livestream auf Joyn.

Jetzt ist es raus: VfL Bochum empfängt Hertha BSC am 7.August zum Auftakt der 2. Bundesliga . Ihr könnt live dabei sein in Sat.1! Konstantin hat es am schnellsten gefunden. Mit dem Fahrrad schnell vom Brandenburger Tor zur Weltzeituhr am Alexanderplatz gedüst und sich den Umschlag geschnappt.

Bild: IG @ransport

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2. Bundesliga: Saisonauftakt in kleinerem Stadion

Hertha BSC war schon im Vorjahr Teil des Auftaktspiels, damals verloren die Berliner mit 1:2 gegen den FC Schalke 04. Im Jahr davor empfing der 1. FC Köln den Hamburger SV, 2023/24 eröffnete der HSV die Saison zuhause gegen Schalke.

Mit dem Eröffnungsspiel in Bochum entscheidet sich die DFL damit auch dafür, die neue Saison nicht vor einer großen Fankulisse zu eröffnen. In den vergangenen acht Jahren fand der Auftakt stets in Stadien mit einer Kapazität von mehr als 48.000 Fans statt.

Diese Marke überschreiten in dieser Saison nur Hertha, der 1. FC Nürnberg, der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Ins Bochumer Stadion passen dagegen maximal 26.000 Zuschauer.

Die Veröffentlichung des kompletten Spielplans folgt dann am Donnerstag.

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