WM
WM-Sechzentelfinale 2026: Belgien vs. Senegal - live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
"Manchmal ein bisschen patzig"- Hummels äußert sich klar zu Nagelsmann
Videoclip • 04:33 Min
Spannung pur bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Im neu eingeführten Sechzehntelfinale kommt es zum interkontinentalen Kracher zwischen Belgien und dem Senegal. Am Mittwoch, den 1. Juli 2026, spielen die beiden Teams im stimmungsvollen Lumen Field in Seattle um das Ticket für das Achtelfinale.
Belgien geht mit großem Selbstvertrauen in die K.o.-Runde. Nach einer makellosen Gruppenphase ist die Offensive der "Roten Teufel" richtig in Fahrt gekommen, was vor allem Superstar Kevin De Bruyne zu verdanken ist.
Die Mannschaft von Rudi Garcia sicherte sich nach überzeugenden Auftritten in der Gruppe G souverän den ersten Platz und damit das Ticket für dieses packende Duell in Seattle. Die Belgier reisen zudem mit einer beeindruckenden Serie von 16 ungeschlagenen Partien in Folge an.
Senegals Weg in die K.o.-Runde war voller Wendungen. Die Mannschaft von Pape Thiaw musste in einer extrem stark besetzten Gruppe I bis zum Schluss zittern.
Nach intensiven Partien gegen Frankreich und Norwegen sicherte sich der amtierende Vize-Afrikameister über die Schützenhilfe im Gruppenfinale als einer der besten Gruppendritten den Platz in der Runde der letzten 32. Angeführt von Routinier Sadio Mané wollen die "Löwen der Teranga" nun dem Favoriten aus Europa ein Bein stellen.
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Belgien gegen Senegal?
Anstoß: Mittwoch, 1. Juli 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 13:00 Uhr
Spielort: Lumen Field, Seattle (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Belgien gegen Senegal
Fans können die Partie komplett kostenfrei im Free-TV in der ARD mitverfolgen. Wer das Spiel lieber im Internet streamen möchte, findet eine kostenlose Übertragung in der ARD Mediathek oder kann die Übertragung ganz bequem über die Streaming-Plattform Joyn im Live-Stream abrufen. Für Abonnenten von MagentaTV steht das Match parallel sowohl auf den klassischen TV-Kanälen als auch digital in der Magenta-App bereit.
WM 2026: Belgien vs. Senegal - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden Spiel zwischen Belgien und Senegal in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem SoFi Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!
Bisherige Aufeinandertreffen zwischen Belgien und Senegal
Es gab bisher noch keine Länderspiele zwischen Belgien und dem Senegal. Die Partie im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften in der Fußballgeschichte.
Der Austragungsort: Lumen Field
Das Lumen Field ist einer der stimmungsvollsten und lautesten Austragungsorte des gesamten Turniers. Das im September 2002 eröffnete Stadion im Bundesstaat Washington ist im sportlichen Alltag die Heimat der Seattle Seahawks (NFL) sowie des erfolgreichen Major-League-Soccer-Teams Seattle Sounders FC.
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: England vs. DR Kongo - mögliche Aufstellung von Tuchel im Sechzehntelfinale
WM
WM 2026: DFB-Spielplan - Termine, Uhrzeiten und mögliche Gegner - Wann spielt Deutschland im Sechzehntelfinale?
WM
Deutsches WM-Debakel: Nagelsmanns lange Fehlerliste
WM
Gescheiterte Generation Kimmich: Wie geht es weiter?
WM
WM 2026: Spanien vs. Österreich im Sechzentelfinale - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker
WM
Tah-Tor? "VAR setzt Schiedsrichter massiv unter Druck"