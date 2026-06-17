WM 2026
WM 2026: Mexiko vs. Südkorea live im TV, Stream & Liveticker – Infos zum Gruppenspiel
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 58 Sek
Für Gastgeber Mexiko und die Südkorea steht ein wichtiges Duell bei der Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe A treffen die beiden Nationen im stimmungsvollen Guadalajara-Stadion aufeinander. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.
Spannung pur in der Gruppe A: Mexiko will bei der Heim-WM vor den eigenen Fans unbedingt den nächsten Schritt in Richtung K.-o.-Phase machen.
Doch mit der Südkorea wartet ein unangenehmer Gegner, der bereits 2018 für eine der größten WM-Überraschungen sorgte.
Mexiko vs. Südkorea live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 19. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ) / Donnerstag, 18. Juni, 19:00 Uhr (Ortszeit)
Spielort: Guadalajara-Stadion, Guadalajara (Mexiko)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe A, 2. Spieltag
Wer überträgt Mexiko – Südkorea live im TV und Stream?
Fußballfans müssen sich für dieses Spiel den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird die Partie in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 03:00 Uhr angepfiffen.
Das Spiel zwischen Mexiko und Südkorea wird exklusiv bei MagentaTV übertragen und läuft somit nicht parallel im Free-TV bei ARD oder ZDF und auch nicht im kostenlosen Joyn-Livestream.
Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn
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Mexiko vs. Südkorea im Liveticker
Wer um 03:00 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Mexiko gegen Südkorea findest du bei ran.de. Dort werden alle wichtigen Szenen, Tore und Statistiken in Echtzeit aktualisiert.
Die Gegner im Check: Das sind die Teams
Mexiko: Als einer der Gastgeber steht "El Tri" besonders im Fokus. Die Mannschaft setzt auf die Unterstützung der heimischen Kulisse in Guadalajara. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und aufstrebenden Talenten will Mexiko den Traum vom Achtelfinale vor eigenem Publikum realisieren.
Südkorea: Das Team um Superstar Heung-min Son ist für seine taktische Disziplin und enorme Laufbereitschaft bekannt. Mit Spielern wie Lee Kang-in bringt die Auswahl zudem enorme spielerische Klasse und Kreativität in die Offensive, die jede Abwehr vor Probleme stellen kann.
Mexiko vs. Südkorea im direkten Vergleich
Dieses Duell ist ein Klassiker mit Historie. Die beiden Nationen trafen bereits 1998 und 2018 bei Weltmeisterschaften aufeinander. Mexiko konnte sich in beiden Fällen durchsetzen, doch Südkorea hat sich in den letzten Jahren taktisch stark weiterentwickelt. Zuletzt trennten sich beide Teams im September 2025 in einem Freundschaftsspiel mit einem 2:2-Unentschieden. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Aufeinandertreffen auf großer WM-Bühne.
Der Spielort: Guadalajara-Stadion
Das Guadalajara-Stadion ist eine der architektonisch auffälligsten Spielstätten der WM 2026. Erbaut auf einer Anhöhe und mit einem kolosseumartigen Design, bietet es eine ganz besondere Atmosphäre. Für das mexikanische Team ist es ein echtes Wohnzimmer, in dem sie auf eine lautstarke Unterstützung hoffen können.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Austragungsorte: 16 Stadien in Nordamerika
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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