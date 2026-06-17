WM 2026: Mexiko vs. Südkorea live im TV, Stream & Liveticker – Infos zum Gruppenspiel

ran Fußball WM 2026: "All-Time-Classic": Friedrich adelt Messi-Performance Videoclip • 58 Sek Link kopieren Teilen

Für Gastgeber Mexiko und die Südkorea steht ein wichtiges Duell bei der Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe A treffen die beiden Nationen im stimmungsvollen Guadalajara-Stadion aufeinander. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe A: Mexiko will bei der Heim-WM vor den eigenen Fans unbedingt den nächsten Schritt in Richtung K.-o.-Phase machen. WM 2026: Mexiko vs. Südkorea am 19. Juni ab 03:00 Uhr im Liveticker Doch mit der Südkorea wartet ein unangenehmer Gegner, der bereits 2018 für eine der größten WM-Überraschungen sorgte.

Mexiko vs. Südkorea live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß: Freitag, 19. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ) / Donnerstag, 18. Juni, 19:00 Uhr (Ortszeit)

Spielort: Guadalajara-Stadion, Guadalajara (Mexiko)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe A, 2. Spieltag

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Wer überträgt Mexiko – Südkorea live im TV und Stream? Fußballfans müssen sich für dieses Spiel den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird die Partie in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 03:00 Uhr angepfiffen. Das Spiel zwischen Mexiko und Südkorea wird exklusiv bei MagentaTV übertragen und läuft somit nicht parallel im Free-TV bei ARD oder ZDF und auch nicht im kostenlosen Joyn-Livestream. WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV live und exklusiv im TV & Livestream

Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Mexiko vs. Südkorea im Liveticker Wer um 03:00 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Mexiko gegen Südkorea findest du bei ran.de. Dort werden alle wichtigen Szenen, Tore und Statistiken in Echtzeit aktualisiert.

Die Gegner im Check: Das sind die Teams Mexiko: Als einer der Gastgeber steht "El Tri" besonders im Fokus. Die Mannschaft setzt auf die Unterstützung der heimischen Kulisse in Guadalajara. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und aufstrebenden Talenten will Mexiko den Traum vom Achtelfinale vor eigenem Publikum realisieren.

Südkorea: Das Team um Superstar Heung-min Son ist für seine taktische Disziplin und enorme Laufbereitschaft bekannt. Mit Spielern wie Lee Kang-in bringt die Auswahl zudem enorme spielerische Klasse und Kreativität in die Offensive, die jede Abwehr vor Probleme stellen kann.

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Mexiko vs. Südkorea im direkten Vergleich Dieses Duell ist ein Klassiker mit Historie. Die beiden Nationen trafen bereits 1998 und 2018 bei Weltmeisterschaften aufeinander. Mexiko konnte sich in beiden Fällen durchsetzen, doch Südkorea hat sich in den letzten Jahren taktisch stark weiterentwickelt. Zuletzt trennten sich beide Teams im September 2025 in einem Freundschaftsspiel mit einem 2:2-Unentschieden. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Aufeinandertreffen auf großer WM-Bühne.

Der Spielort: Guadalajara-Stadion Das Guadalajara-Stadion ist eine der architektonisch auffälligsten Spielstätten der WM 2026. Erbaut auf einer Anhöhe und mit einem kolosseumartigen Design, bietet es eine ganz besondere Atmosphäre. Für das mexikanische Team ist es ein echtes Wohnzimmer, in dem sie auf eine lautstarke Unterstützung hoffen können.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Austragungsorte: 16 Stadien in Nordamerika

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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