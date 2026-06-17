WM 2026
WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo? Alle Infos zur Portugal-Aufstellung
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Portugal startet in die WM 2026. Vor dem Auftaktmatch gegen die DR Kongo stellen sich Fußballfans eine Frage: Steht Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf? ran liefert euch alle aktuellen Infos rund um CR7, die Aufstellungen und das WM-Gruppenspiel.
WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo?
Ja, alles deutet darauf hin, dass Cristiano Ronaldo am 1. Spieltag der WM-Gruppenphase gegen die DR Kongo von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Der 41-jährige Kapitän ist unter Nationaltrainer Roberto Martínez nach wie vor der gesetzte Fixpunkt im Sturmzentrum der Portugiesen.
Solange keine kurzfristigen verletzungsbedingten oder muskulären Probleme auftreten, wird CR7 die Seleção im Houston-Stadion als Kapitän aufs Feld führen.
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Portugal gegen DR Kongo: Das WM-Gruppenspiel im Überblick
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Voraussichtliche Aufstellung: So könnte Portugal spielen
Trainer Roberto Martínez kann beim WM-Auftakt aus dem Vollen schöpfen. Neben Cristiano Ronaldo in der Spitze zieht vor allem United-Star Bruno Fernandes im Mittelfeld die Fäden.
Voraussichtliche Startelf von Portugal:
Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao
Voraussichtliche Startelf der DR Kongo:
Mpasi - Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku - Pickel, Moutoussamy - Bongonda, Kakuta, Wissa - Banza
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