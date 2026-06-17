Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM 2026

WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo? Alle Infos zur Portugal-Aufstellung

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“

Videoclip • 01:15 Min

Portugal startet in die WM 2026. Vor dem Auftaktmatch gegen die DR Kongo stellen sich Fußballfans eine Frage: Steht Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf? ran liefert euch alle aktuellen Infos rund um CR7, die Aufstellungen und das WM-Gruppenspiel.

WM 2026: Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen DR Kongo?

Ja, alles deutet darauf hin, dass Cristiano Ronaldo am 1. Spieltag der WM-Gruppenphase gegen die DR Kongo von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Der 41-jährige Kapitän ist unter Nationaltrainer Roberto Martínez nach wie vor der gesetzte Fixpunkt im Sturmzentrum der Portugiesen.

Solange keine kurzfristigen verletzungsbedingten oder muskulären Probleme auftreten, wird CR7 die Seleção im Houston-Stadion als Kapitän aufs Feld führen.

Die WM live auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: England - Kroatien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: England - Kroatien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Portugal gegen DR Kongo: Das WM-Gruppenspiel im Überblick

  • Begegnung: Portugal vs. DR Kongo

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppenphase (Gruppe K, Spieltag 1)

  • Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026

  • Anstoß: 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Spielort: Houston-Stadion (NRG Stadium), Houston (USA)

Auch interessant: WM 2026: Portugal gegen DR Kongo live im TV, Stream & Liveticker 

Voraussichtliche Aufstellung: So könnte Portugal spielen

Trainer Roberto Martínez kann beim WM-Auftakt aus dem Vollen schöpfen. Neben Cristiano Ronaldo in der Spitze zieht vor allem United-Star Bruno Fernandes im Mittelfeld die Fäden.

Voraussichtliche Startelf von Portugal:

Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

- Anzeige -
- Anzeige -

Voraussichtliche Startelf der DR Kongo:

Mpasi - Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku - Pickel, Moutoussamy - Bongonda, Kakuta, Wissa - Banza

Auch interessant: WM 2026: Spielt Harry Kane? Voraussichtliche England-Aufstellung

Mehr Fußball-News