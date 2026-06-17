Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM 2026

WM 2026: Harte Strafe für konfusen türkischen Kommentator bei Neuseeland vs. Iran

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

WM 2026: "Skandalös": Müller über Mbappé-Szene

Videoclip • 01:49 Min

Für den türkischen WM-Kommentator Murat Ekrem Cimen ist die WM nach einem kuriosen Zwischenfall vorbei.

Harte Konsequenzen im türkischen Fernsehen!

Fußballkommentator Murat Ekrem Cimen wurde vom Staatssender "TRT" für den Rest der Weltmeisterschaft suspendiert und vom Übertragungsteam aus Amerika abgezogen.

Grund dafür sind nur vier Minuten. Bei der Begegnung Iran gegen Neuseeland verwechselte der Kommentator die beiden Teams miteinander. So wurde ein Angriff des Irans als neuseeländische Chance bezeichnet und andersherum.

Er war davon ausgegangen, dass bei der Partie, die um 4 Uhr türkischer Zeit stattfand, die iranische Mannschaft in den dunklen Trikots antreten und Neuseeland die hellen Shirts tragen würde.

Fußball-Livestreams:

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Portugal - DR Kongo im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: England - Kroatien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: England - Kroatien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Türkischer Kommentator geht nach Fehler viral

Sein eigener Fehler fiel Cimen erst auf, als der iranische Kapitän Taremi von hinten zu sehen war und der Trikotflock offenbarte, dass es sich um einen iranischen Spieler und nicht um einen Neuseeländer handelte.

Ein Clip dieses Fauxpas ging in den sozialen Medien schnell viral. Als Reaktion entschuldigte sich der Staatssender und suspendierte den Kommentator.

Kurios ist, dass Cimen mehr als 30 Jahre Erfahrung im Sportjournalismus hat und in der Türkei regelmäßig wichtige Spiele kommentiert.

Der Sportjournalist hat nach der scharfen Kritik seine Accounts auf Instagram und X gelöscht.

Auch interessant: Granit Xhaka sorgt laut Medien für Unbehagen im Schweizer Camp

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mehr WM-News:

- Anzeige -
- Anzeige -