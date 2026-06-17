WM 2026, Preise - Schock im Stadion: Ein Bier kostet fast einen Tageslohn

ran Fußball WM 2026: "All-Time-Classic": Friedrich adelt Messi-Performance Videoclip • 58 Sek Link kopieren Teilen

Nicht nur die Tickets sind bei der Weltmeisterschaft teuer, auch für ein Bier werden unfassbare Preise aufgerufen. Lediglich Atlanta ist ein positive Ausnahme.

Verrückte Ticketpreise, horrende Hotelkosten - die Fußball Weltmeisterschaft 2026 ist für die Fans vor Ort ein teures Vergnügen. Im Stadion hört der Wucher nicht auf. Speziell die Bier-Preise sorgen für Unverständnis. Für ein importiertes Bier werden im Stadion von Santa Clara bei San Francisco bis zu 23 US-Dollar fällig. Umgerechnet sind das rund 19,80 Euro – für weniger als einen halben Liter. Auch heimisches Bier ist kaum günstiger: Die gleiche Menge eines amerikanischen Biers kostet 21 Dollar, was etwa 18,10 Euro entspricht.

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Zwar sind die Bierpreise nicht überall so hoch wie in Santa Clara. Günstig allerdings wird es auch in den anderen Arenen nicht. Im Finalstadion in East Rutherford nahe New York wird für einheimisches Bier umgerechnet rund 13,80 Euro fällig, für importiertes Bier etwa 14,65 Euro. In Inglewood bei Los Angeles liegen die Bierpreise bei umgerechnet knapp 16 beziehungsweise 17 Euro.

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Wie wäre es mit einem kleinen Snack dazu? Chips gibt es beispielweise in Philadelphia für umgerechnet etwa 6,50 Euro, Pommes für über 17 Euro.

Atlanta bietet günstige Preise zur WM Immerhin gibt es auch eine positive Ausnahme - und zwar in Atlanta. Stadionbesitzer Arthur Blank, 83-jähriger Milliardär und Unternehmer, zog eine klare Grenze: Die Preise sollten auch während der WM stabil bleiben. So kostet ein knappes Liter Mineralwasser umgerechnet weniger als 3,50 Euro, für rund 0,6 Liter US-Bier werden gut 7,70 Euro fällig. "Hier gab es noch nie überhöhte Preise. Wir möchten, dass sich die Menschen hier wie zu Hause fühlen – sicher und geborgen, willkommen, geliebt und respektiert", sagte er gegenüber dem Sportportal "The Athletic". "Diese Dinge stehen nicht zur Diskussion. Das gilt für die Weltmeisterschaft genauso wie für den Super Bowl."

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