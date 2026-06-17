Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball Weltmeisterschaft 2026

WM 2026, Preise - Schock im Stadion: Ein Bier kostet fast einen Tageslohn

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Fußball

WM 2026: "All-Time-Classic": Friedrich adelt Messi-Performance

Videoclip • 58 Sek

Nicht nur die Tickets sind bei der Weltmeisterschaft teuer, auch für ein Bier werden unfassbare Preise aufgerufen. Lediglich Atlanta ist ein positive Ausnahme.

Verrückte Ticketpreise, horrende Hotelkosten - die Fußball Weltmeisterschaft 2026 ist für die Fans vor Ort ein teures Vergnügen. Im Stadion hört der Wucher nicht auf. Speziell die Bier-Preise sorgen für Unverständnis.

Für ein importiertes Bier werden im Stadion von Santa Clara bei San Francisco bis zu 23 US-Dollar fällig. Umgerechnet sind das rund 19,80 Euro – für weniger als einen halben Liter. Auch heimisches Bier ist kaum günstiger: Die gleiche Menge eines amerikanischen Biers kostet 21 Dollar, was etwa 18,10 Euro entspricht.

WM 2026: "Absurde Preise im Stadion"

In den Medien werden diese verrückten Preise scharf kritisiert. "Absurde Preise im WM-Stadion", schrieb das österreichische Portal "heute.at". In Australien titelte das Portal "news.com.au": "Fußballfans empört über die Preise bei der Weltmeisterschaft."

- Anzeige -
- Anzeige -

Zwar sind die Bierpreise nicht überall so hoch wie in Santa Clara. Günstig allerdings wird es auch in den anderen Arenen nicht. Im Finalstadion in East Rutherford nahe New York wird für einheimisches Bier umgerechnet rund 13,80 Euro fällig, für importiertes Bier etwa 14,65 Euro. In Inglewood bei Los Angeles liegen die Bierpreise bei umgerechnet knapp 16 beziehungsweise 17 Euro.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde und Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde und Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 15:30 Uhr • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 15:30 Uhr • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

Wie wäre es mit einem kleinen Snack dazu? Chips gibt es beispielweise in Philadelphia für umgerechnet etwa 6,50 Euro, Pommes für über 17 Euro.

Atlanta bietet günstige Preise zur WM

Immerhin gibt es auch eine positive Ausnahme - und zwar in Atlanta. Stadionbesitzer Arthur Blank, 83-jähriger Milliardär und Unternehmer, zog eine klare Grenze: Die Preise sollten auch während der WM stabil bleiben. So kostet ein knappes Liter Mineralwasser umgerechnet weniger als 3,50 Euro, für rund 0,6 Liter US-Bier werden gut 7,70 Euro fällig.

"Hier gab es noch nie überhöhte Preise. Wir möchten, dass sich die Menschen hier wie zu Hause fühlen – sicher und geborgen, willkommen, geliebt und respektiert", sagte er gegenüber dem Sportportal "The Athletic". "Diese Dinge stehen nicht zur Diskussion. Das gilt für die Weltmeisterschaft genauso wie für den Super Bowl."

- Anzeige -
- Anzeige -

Ein Tag Arbeit für ein Bier in Mexiko

Ansonsten gilt: Teure Preise gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Mexiko. Beim WM-Auftakt im Aztekenstadion kostete ein Bier stolze 310 Pesos - umgerechnet etwa 15,50 Euro.

Zur Einordnung: Der gesetzliche Mindestlohn in Mexiko beträgt seit dem 1. Januar 315,04 Pesos (etwa 15,80 Euro) pro Tag. Viele Mexikaner müssten also einen kompletten Tag arbeiten, um sich ein Getränk leisten zu können.

Auch interessant: WM 2026: 6 Dollar für Wasser - So teuer sind die Preise beim Spiel zwischen Deutschland und Curacao

Mehr zur WM 2026