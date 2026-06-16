Fußball
WM 2026: Kap Verdes WM-Held Vozinha wird Social-Media-Star - der Hype hört nicht auf
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
Vozinha war der Held beim Sensations-0:0 von Kap Verde gegen Spanien. Auf Social Media ist der Keeper plötzlich ein Star.
Als Vozinha nach dem Spiel seines Lebens wieder auf sein Handy schaute, dürfte der Torhüter der Kapverden seinen Augen kaum getraut haben.
Während der Schlussmann bei der WM-Premiere der Afrikaner den Europameister Spanien beim 0:0 verzweifeln ließ, schossen seine Follower-Zahlen bei Instagram in die Höhe.
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel
WM 2026: Kap Verde gelingt Mega-Sensation gegen Europameister Spanien
Eine halbe Stunde nach Abpfiff durchbrach Vozinha die Marke von über 1,5 Millionen Menschen, die ihm in dem Sozialen Netzwerk folgen. Später waren es schon 2,4 Millionen, am Abend deutscher Zeit gar über neun Millionen. Der brasilianische "Sender Caze TV" hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.
"Das ist verrückt", sagte Vozinha, der nach eigenen Angaben vor dem Spiel knapp 50.000 Follower hatte, bei Caze TV: "Vielen Dank. Die Brasilianer waren zu uns schon immer sehr herzlich."
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball
WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream
155 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream
240 Min
WM 2026: Vozinha schon der zweite Social-Media-Star
Während des zweiten Durchgangs stiegen die Zahlen weiter an. Nach dem Abpfiff, der die Sensation perfekt machte und dem WM-Debütanten gleich den ersten Punkt einbrachte, ging es munter weiter. Vozinha, dessen Vertrag bei GD Chaves aus der zweiten portugiesischen Liga Ende des Monats ausläuft, hat nun über dreimal so viele Follower wie sein Land Einwohner.
WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker glänzen - Leroy Sane fällt ab
Vozinha ist bereits der zweite "No-Name" der WM, der durch einen Aufruf in den Sozialen Medien durchstartet. Zuvor war bereits Tim Payne zu einem Internet-Star aufgestiegen, nachdem ein argentinischer Influencer den Neuseeländer zum unbekanntesten Spieler der Endrunde wählte. Mittlerweile folgen Payne bei Instagram 5,7 Millionen Menschen.
Weitere WM-News lesen:
WM
Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal heute live im Free-TV, Livestream und Ticker - 0:0 zur Pause
WM
Fußball-WM 2026: Österreich vs. Jordanien morgen live im Free-TV, Livestream - Uhrzeit, Sender
WM
WM 2026 - Fall Partey: Ghana zieht vor kanadisches Bundesgericht
WM
"Niemand ist gestorben": Spanien spielt Patzer herunter
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Spielplan heute: Wer zeigt welche Partien?
WM
WM 2026 heute: Spielt Kylian Mbappé gegen Senegal? Alle Infos zur Frankreich-Aufstellung