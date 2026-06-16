DFB-Ausrüster adidas kann einige Trikots der deutschen Nationalmannschaft aktuell nicht in seinem Onlineshop anbieten. Grund ist, dass ein Buchstabe fehlt.

Fans von Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav haben derzeit ein Problem. Ausrüster adidas ist bei der Beflockung der Buchstabe V ausgegangen. Derzeit können Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft online keine Originaltrikots von Havertz, Pavlovic und Undav bestellen. Ein entsprechender Bericht der Bild wurde von adidas bestätigt.

Aufgrund der hohen Nachfrage sei es "kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens V", gekommen. Der Ausrüster gab aber sofort Entwarnung. Die Flocks sollen "in Kürze" online wieder bestellbar sein.

Adidas rüstet bei der WM 14 der 48 Mannschaften aus, darunter auch das DFB-Team. Besonders das blaue Auswärtstrikot des viermaligen Weltmeisters verkauft sich sehr gut. Das pinkfarbene Auswärts-Jersey von 2024 gilt als bisher bestverkauftes Auswärtstrikot der Nationalmannschaft.

Ab 2027 wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) offiziell von Nike ausgerüstet. Der Vertrag mit dem US-Sportartikelhersteller läuft bis Ende 2034.