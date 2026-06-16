WM 2026: Thomas Müller reagiert auf Rüge von Rudi Völler

ran Fußball WM 2026: Happy Birthday, Klopp! Müller und Hummels singen los Videoclip • 02:18 Min Link kopieren Teilen

Nach der scharfen Kritik von Rudi Völler kontert nun wieder Thomas Müller und nennt den Sportdirektor eine "Bärenmutter".

Rudi Völler rät Thomas Müller zum Trainerschein – Müller reagiert "Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen", hatte der 66-jährige Völler zuvor gestichelt: "Wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man noch mal einen Trainerschein macht, hilft das – egal, was du später noch machst." "Der hintere Teil war vom Rudi absolut nett gemeint", erklärte Müller nun am Dienstagabend. "Wir haben uns in Mexiko-City im Hotel getroffen und haben zwei Stunden geplaudert. Über sein Leben, seine Rolle, über mein Leben und was ich so vorhabe. Ich bin heilfroh, mich mit erfahrenen Leuten auszutauschen. Er hat es im Gespräch nur nicht ganz geschafft, das von seinem Verteidigen beim DFB zu trennen – also die Bärenmutter."

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