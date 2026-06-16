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WM 2026: Thomas Müller reagiert auf Rüge von Rudi Völler
Veröffentlicht:von ran
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WM 2026: Happy Birthday, Klopp! Müller und Hummels singen los
Videoclip • 02:18 Min
Nach der scharfen Kritik von Rudi Völler kontert nun wieder Thomas Müller und nennt den Sportdirektor eine "Bärenmutter".
Die Aussagen der "MagentaTV"-Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp schlagen nach wie vor hohe Wellen.
Knistern im TV zwischen Klopp, Müller und DFB-Sportdirektor Völler
Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Aussage - "Werde 59 und bin immer noch dämlich"
"Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf", hatte Klopp vor dem 7:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Curaçao gesagt und dann ein vielsagendes "noch" hinterhergeschoben – was für einige Diskussionen sorgte. Schließlich wird Klopp immer wieder als künftiger Bundestrainer gehandelt.
Klopp entschuldigte sich wenig später und ruderte zurück, doch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zählte die beiden Experten öffentlich an. Vor der Partie zwischen Frankreich und dem Senegal am Dienstag reagierte nun Müller bei "MagentaTV" auf die Rüge von Völler: "Das Gespräch war insgesamt so ein bisschen unstrukturiert, das hat vielleicht bei dem einen oder anderen zu Interpretationsschwierigkeiten geführt", so der Weltmeister von 2014.
Rudi Völler rät Thomas Müller zum Trainerschein – Müller reagiert
"Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen", hatte der 66-jährige Völler zuvor gestichelt: "Wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man noch mal einen Trainerschein macht, hilft das – egal, was du später noch machst."
"Der hintere Teil war vom Rudi absolut nett gemeint", erklärte Müller nun am Dienstagabend. "Wir haben uns in Mexiko-City im Hotel getroffen und haben zwei Stunden geplaudert. Über sein Leben, seine Rolle, über mein Leben und was ich so vorhabe. Ich bin heilfroh, mich mit erfahrenen Leuten auszutauschen. Er hat es im Gespräch nur nicht ganz geschafft, das von seinem Verteidigen beim DFB zu trennen – also die Bärenmutter."
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Müller: "Wir sollten uns in Deutschland ein bisschen locker machen"
Es sei Völlers Aufgabe, das gesamte Gebilde zu schützen, so Müller weiter: "Ich weiß nicht, ob das bei uns so gut adressiert war, weil wir flachsen halt ein bisschen, während wir auch Fußball-Expertise einbringen. Polemisch draufgesprungen sind da eher andere, aber ich fand es trotzdem gut."
Der 36-Jährige scheint aus der Situation auf jeden Fall Erkenntnisse für seine noch relativ neue Rolle als TV-Experte gezogen zu haben. "Du sollst nicht jeden Witz machen, aber wir sollten uns in Deutschland auch mal ein bisschen locker machen", erklärte er schmunzelnd.
Jürgen Klopp war am Dienstag übrigens nicht für "MagentaTV" im Einsatz: Er feierte seinen 59. Geburtstag.
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