ran Fußball WM 2026 - Zlatan Ibrahimovic crasht Klopp-Interview: "Deutsche Maschine" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Die spanische Nationalmannschaft hat durch einen 2:1-Sieg gegen Belgien das WM-Halbfinale erreicht. Dort wartet nun Frankreich. ran zeigt die Pressestimmen zum spanischen Zittersieg.

Für die spanische Nationalmannschaft geht der Traum vom WM-Titel 2026 weiter. Der amtierende Europameister hat durch ein spätes Tor von Joker Mikel Merino im Viertelfinale gegen Belgien mit 2:1 gewonnen. Jetzt wartet auf die Iberer im Halbfinale das Giganten-Duell gegen Frankreich. Für Lamine Yamal kann das Frankreich-Duell zur Sternstunde werden - ein Kommentar ran zeigt die Pressestimmen zum spanischen Zittersieg gegen die "Roten Teufel".

Spanien Marca: "Superheld Mikel Merino!!! Der Mittelfeldspieler, der einmal mehr in Torlaune ist, besiegelt den Sieg nach einem Patzer von Lammens, der Courtois ersetzte, nachdem dieser sich in der Schlussphase verletzt hatte." AS: "Zwei Minuten Merino sind genug. Es war ein hart umkämpftes WM-Viertelfinale, wie erwartet, aber Spanien hat es endlich ins gelobte Land geschafft: das Halbfinale. Nur einmal zuvor waren sie dort, an diesem Ort, der den Geschmack von Spitzenfußball verkörpert, damals, als Puyols Kopfballtor gegen Deutschland das ganze Land in Ekstase versetzte." Mundo Deportivo: "San Merino reist erneut nach Spanien, um das Halbfinale zu erreichen. Der Spieler aus Navarra erzielte in der 88. Minute das entscheidende Tor gegen eine belgische Mannschaft, die trotz Ausfällen und der Verletzung von Courtois Widerstand leisten konnte." El Mundo: "Einfach Mikel: Ein weiteres Last-Minute-Tor von Merino bringt Spanien zum zweiten Mal in der Geschichte ins WM-Halbfinale. In der 88. Minute staubte er einen Abpraller des Torwarts ab und brachte Spanien nach einer weiteren starken Leistung gegen Belgien ins Halbfinale. Am kommenden Dienstag wartet Frankreich in Dallas." El Pais: "Eine weitere Glanzleistung Merinos auf dem Weg ins Halbfinale: Er erzielt in den Schlussminuten den Siegtreffer, wirft Belgien aus dem Rennen und schickt Spanien ins Halbfinale gegen Frankreich." COPE: "Mikel Merino ist erneut der Held, Spanien spielt im WM-Halbfinale"

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Belgien De Standaard: "Nach dem Ausscheiden der Red Devils aufgrund eines Fehlers von Ersatztorwart Lammens gegen Spanien herrscht die Frage vor: 'Was wäre gewesen, wenn …?' Die Roten Teufel schieden im Viertelfinale der Weltmeisterschaft nach einer zwar nachvollziehbaren, aber vermeidbaren 1:2-Niederlage gegen Spanien aus. Das Siegtor für Spanien fiel nach einem Fehler von Torhüter Senne Lammens, der kurz zuvor den verletzten Thibaut Courtois ersetzt hatte."

England The Sun: "Merino erneut La Rojas Held, Europameister sichert sich Platz im Halbfinale. Mikel Merino wurde eingewechselt und avancierte erneut zum Helden Spaniens, als La Roja Belgien mit 2:1 besiegte und sich damit den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft sicherte." Mirror: "Spanien gewinnt knapp gegen das unglückliche Belgien, nachdem der eingewechselte Mikel Merino einen Fehler von Senne Lammens bestraft hat. Gerade als sie es am dringendsten brauchten, verließ Belgien das Glück, und sie erlitten ein bitteres Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien." Daily Mail: "Senne Lammens' WM-Albtraum: Man-United-Star schenkt Spaniens Joker Mikel Merino mit einem Patzer den späten Siegtreffer – nachdem Thibaut Courtois verletzungsbedingt unter Tränen vom Platz musste."

Frankreich L'Equipe: "Spanien zieht dank eines hart erkämpften Sieges gegen Belgien neben Frankreich ins WM-Halbfinale ein. Wie schon im Achtelfinale gegen Portugal sicherte Mikel Merino kurz nach seiner Einwechslung die Qualifikation für La Roja. Die Verletzung von Thibaut Courtois erwies sich als fatal für die Belgier, die nach einem beherzten Einsatz durch einen Fehler ihres Ersatztorhüters den Sieg verpassten."

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