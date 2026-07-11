Esther Sedlaczek bei der WM 2026: Wer ist die ARD-Moderatorin?

Esther Sedlaczek moderiert zusammen mit Bastian Schweinsteiger die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA bei der ARD. Wer ist die Moderatorin eigentlich?

Für Sportfans ist sie längst ein bekanntes Gesicht: Esther Sedlaczek moderiert auch diese Weltmeisterschaft im Ersten. Zusammen mit dem Weltmeister Bastian Schweinsteiger war sie bereits 2022 in Katar bei der WM im Einsatz.

ARD-Erfolgsduo: Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der WM 2026

Wie schon vor vier Jahren erfreut sich das Duo Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der WM großer Beliebtheit. Die Weltmeisterschaft ist nach der WM in Katar und der EM auf heimischem Boden das dritte internationale Großturnier, welches das Duo gemeinsam begleitet.

Schon 2022 wurde die Moderatorin für ihre Professionalität und qualitativen Fragen gelobt. Die"FAZ" titelte beispielsweise "Esther Sedlaczek hat es drauf".

Dazu ist das Moderations-Paar aber auch für seine lockere Art und lustige Sticheleien bekannt. Bei der Analyse zum Spiel USA gegen Belgien plauderte Sedlaczek beispielsweise Schweinsteigers Ergebnis-Tipp aus. "Basti, ich darf verraten, du hast vorhin zu mir gesagt: 2:1 für die USA …", erzählte die Moderatorin in der Halbzeitanalyse und überrumpelte damit den ehemaligen Bayern-Spieler. Zu diesem Zeitpunkt führte Belgien bereits 2:1.

An anderer Stelle erzählt sie auch gerne aus seinem Privatleben. "Ich glaube auch, dass Basti diese Tanzschritte mittlerweile gut mitmachen kann", forderte Sedlaczek, nachdem die beiden ein Tanzvideo des kolumbianischen Linksverteidigers Johan Mojica angeschaut hatten, heraus. Nachdem dieser ablehnte, lachte sie: "Ich habe hier ein bisschen mehr von dir erwartet, dass du ein bisschen mehr mitmachst." Und erzählte dann von Schweinsteigers Verbindung mit dem Kolumbianer: "Aber der hat ja auch schon beim Einparken geholfen."

"Was bei uns vielleicht besonders ist: Man kann sich auch mal foppen, ohne dass es der eine dem anderen übel nimmt. Jeder lässt dem anderen den Raum, so zu sein, wie er ist", beschrieb Sedlaczek die Beziehung zu Schweinsteiger.

Am Donnerstag waren beide wieder im Einsatz, als Frankreich im Viertelfinale auf Marokko traf.